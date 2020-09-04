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韩国医政达成和解 罢诊医生重返岗位

2020年09月04日20:27  来源：人民网-国际频道
 

韩国一所新冠肺炎检测站的医务人员正在工作。裴埈基 摄

人民网首尔9月4日电 （杨晓娜） 9月4日下午，韩国保健福祉部部长朴凌厚与韩国医师协会会长崔大集（音译）分别作为韩国政府及罢诊医生团体代表，在韩国政府首尔办公厅签署协议，就韩国政府停止扩招医大学生和增建公共医科大学，以及韩国医生结束罢诊、重返医疗岗位等事项达成和解。至此，持续为两周以上的韩国医疗界罢诊事件暂时告一段落。

据韩联社报道，签约仪式原定于当地时间4日11点举行，后经两次调整，推迟至当日下午在韩国政府首尔办公厅举行。

根据协议内容，韩国政府将停止推行扩招医大学生、增建公共医科大学政策，并将于韩国新冠疫情得到有效控制后，与韩国医师协会组建“医·政协商机构”，共同讨论推行上述政策的各种可能性。

双方还承诺，将尊重韩国医师协会与韩国国会下辖相关协商机构共同讨论的结果，韩国政府将不再单方面强行推进医改政策。

协议内容还包括“双方将为战胜新冠疫情危机紧密协作；制定并实施关于保护医疗人员、援助医疗机构的具体政策”等。

韩媒就此推测，除讨论高校医科专业学生扩招、增设公共医科大学两个政策外，双方日后还将通过“医·政协商机构”讨论韩国传统医学（韩医）处方药适用医疗保险及医疗机构引入非接触式诊断形式两个政策。这四个政策此前被韩国医疗界视为“四大恶”政策。

此外，据有关人士推测，目前韩国医疗界普遍关注的几个问题也将被纳入议题。例如，支援地方医疗机构、培养必要的医疗人才、实习医生工作环境的实质性改善、建立医疗输送体系等。

9月1日，韩国首尔大学附属医院门前，一名医生正在对韩国政府实行的医改政策进行抗议。裴埈基 摄

此前，韩国政府曾于今年7月宣布，自2022年起，10年内将扩招4千名高校医科专业学生，并从中选拔3千人分配至地方医疗机构就职。此消息一经宣布，立即引起了韩国医疗界的强烈反对。作为回应，韩国实习医生分别于8月7日、8月14日进行了两次集体罢诊。8月21日起，实习医生又开始了无限期的大规模集体罢诊。同时，部分医科专业学生拒绝参加9月初的资格考试。

对此，韩国政府曾向罢诊医生下达“返岗令”。但是，罢诊医生团体拒不执行。双方僵持至今，终于在彻夜谈判后达成和解，结束了超过两周的医疗界集体罢诊事件。

(责编：杨牧、徐祥丽)
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