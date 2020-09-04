外交部：美国讹诈世卫组织是对生命的漠视

人民网北京9月4日电 “外交部发言人办公室”消息，在9月4日外交部例行记者会后，有记者问及：3日，美国国务院发言人奥特加斯发表声明，宣布美退出世卫组织（WHO）和重新分配美资源的下步措施，包括将2020财年拟交WHO会费的剩余资金改用于支付联合国其他会费、逐步减少与WHO接触等。WHO在应对新冠疫情以及数十年来的其他卫生危机方面严重失败，拒绝进行急需的改革，这些改革应从表明其独立于中国开始。中方对此有何回应？

华春莹：美方在疫情应对方面不断对外甩锅推责，对象包括中国，也包括世卫组织。我们多次说过，中方抗击疫情的时间线和事实是清清楚楚的，美国人经常讲所谓“中国本来有机会控制住疫情”，但我想说的是，面对新冠肺炎病毒这个前所未知的凶猛病毒，我们在最短的时间里跟世界分享我们所了解到的信息，在最短时间里以最坚决的防控举措控制住了疫情发展蔓延。应该说中国在这场闭卷考中交出了满意的答卷。2月2日，美国对所有中国公民关闭边界时，美方公布的确诊病例仅十几例。美国完全有机会更好阻止疫情在美国内蔓延。但截至昨天，美国新冠肺炎确诊病例超过611万例，累计死亡人数已经超过18.5万。人们不禁要问，美国本来有机会做得更好，是什么原因导致美国的疫情发展到今天这种局面？我想这个问题是发人深省的。美国国内很多媒体、专家、包括各界人士有很多评论。美方那些人应该多做些自我反思，本着对本国人民负责任的态度，尊重科学、尊重事实，采取更有效行动，尽可能挽救更多美国人民的生命。

至于美国不断向世卫组织甩锅推责，大家都知道，世卫组织是194个主权国家组成的国际机构，不可能为某一个国家服务，更不应该是哪个国家出的钱多就屈从于哪个国家的意志。当前疫情还在全球蔓延，抗疫仍然是各国的头等大事，需要全球地区和国家层面做出协调一致的努力。疫情当前，任何对世卫组织的打压、甚至讹诈都是对生命的漠视，对人道主义的挑战，对国际抗疫合作的破坏，都不会被国际社会所接受。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球新冠肺炎疫情上发挥着不可或缺的中心协调作用。我们希望美方不要再继续把自身的防疫失误归咎于他人，美方这一做法既无益于自身的防疫抗疫，也是对国际抗疫努力的破坏，更将给亟需国际支持的发展中国家带来严重的消极影响。我们敦促美方履行应尽的国际责任和义务，我们也呼吁国际社会进一步凝聚多边主义共识，加大对世卫组织的支持与投入，共同维护全球公共卫生安全。

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