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哈萨克斯坦总统发表国情咨文，强调构建新的国家治理模式

2020年09月04日18:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹9月4日电（记者 周翰博）日前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在哈议会发表2020年度国情咨文，强调应系统性推进国家治理模式改革。

托卡耶夫指出，构建新的国家治理模式应从改革治理方式、用人政策以及决策与问责机制入手。结合实际需要，决定组建直属总统的战略规划和改革署，统一领导、制定国家各项改革措施。

托卡耶夫强调，应加速精简政府机构和公职人员数量。“我们计划把公职人员数量压缩25%，其中2020年压缩10%，2021年再缩减15%。节省下来的人力成本将用于提高留任人员待遇。”此外，自2021年7月1日起，将在国家公务人员中引入量化考评制度，以激发相关人员的责任感和积极性。“我们迫切需要具有新见解、能够提出新举措的专业人才。”

“在这里我想专门谈谈执行秘书的问题。”托卡耶夫在咨文中强调，设置该职位的初衷是想把各位部长从行政事务性工作中解脱出来，然而效果并不明显。不少部长与执行秘术之间甚至缺乏相互信任。“因此，是时候废止这个职务了。执行秘书的指责应由各部门负责人承担。”

为了实现上述目标，总统指示相关部门在年底前研究制定公务员法修正案。

关于决策与问责机制问题，托卡耶夫指出，新冠肺炎疫情期间，自己被迫以发布紧急总统令的形式，宣布全国进入“紧急状态”。这种危机应对方式充分暴露了现有法律制度不够灵活的“瓶颈”，无法系统性应对潜在的危机。世界形势瞬息万变，“死板”的决策过程将对国家安全构成威胁。“我们对国家机关和地区负责人提出了各种要求，可他们的权力却处处受限。改变这种局面刻不容缓。”

“国有企业管理水平低下的问题同样亟待解决。”托卡耶夫指出，全国有上万家国有企业，他们应该承担起为公民和国家经济服务的责任。“然而，许多国有企业内部管理混乱，官僚作风盛行。对所有准国家机关的改革必须持续推进。”

托卡耶夫关于构建新的国家治理模式的发言引发热议。哈议会参议院议员马梅特别科夫表示，成立总统直属战略规划和改革署能够整合国家和地区发展计划，有助于集中力量推动落实最重要的战略目标。此外，压缩公职人员数量，改善留任人员待遇，引入量化考评制度等做法能够有效提升公务员队伍的素质。

“废除执行秘书职务也是革命性的改变。”马梅特别科夫表示，个别部门负责人同执行秘书之间存在利益纷争。这种情况不利于部门正常运转。“毫无疑问，总统的决定有百利而无一害。”

哈“祖国之光党”阿拉木图分部第一副主席斯塔尼斯拉夫·坎库罗夫同样对成立总统直属战略规划和改革署表示欢迎。他对媒体强调，该机构能够改变国家机关各自为战的现状，统筹拟制符合社会需求的长期发展规划，对提升各单位工作效率具有积极意义。

“公务员制度改革的时机早已成熟。”哈萨克斯坦总统战略研究所研究员阿里舍尔·阿布德列舍夫表示，根据国际惯例，国家公职人员应当具备较高的职业素养，能够高效完成各项任务。臃肿的公务员队伍极有可能导致官僚主义和贪污腐败问题。总统提出的精简冗员、量化考评等具体举措可以从根本上改变用人政策，提高各部门决策效率。

哈人民大会共和国青年运动地区总部主席拉维利·尤努索夫对媒体表示，落实好总统提出的国家治理模式改革战略，有助于解决当前面临的一系列重要问题。

据悉，除了改革国家治理模式外，托卡耶夫在国情咨文中还谈到了新形势下的经济发展、区域平衡发展、公民社会福利、教育、医疗、环境保护、数字化改革等问题。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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