法国《新团结报》主编点赞中国外交

人民网巴黎9月4日电（记者葛文博）近日，人民网记者针对中国外交和国际关系等议题采访了法国《新团结报》主编克里斯蒂娜·比埃。比埃表示，中国外交有理有节、成果丰硕，西方反华势力破坏国际关系的图谋不会成功。

近期，国际舆论对中国外交有一些负面声音，新造了不少如“战狼外交”、“口罩外交”等标签。对此，比埃表示，中国正在面对来自美国政府、党派及其他机构掀起的反华浪潮，如华为创始人的女儿孟晚舟在加拿大突然被捕，美国胁迫他国放弃与华为合作，美国国会为反中乱港的暴徒站台，并炮制关于新疆的谎言等，这一切与外交，甚至与贸易战无关。美国的反华分子不再掩盖一个事实，即他们最担心的是中国的崛起。在这样疯狂的反华攻势下，中国采取更直白而积极的外交态度是一种正当的反应。

比埃不认为蓬佩奥叫嚣“新冷战”能真的“降下铁幕”。她指出，除了美国这一恐惧丧失世界强国头把交椅的强权外，不是所有西方国家都如此反华。“美国的战争狂人还有用恐惧将西方捆绑起来对抗中国的能耐吗？我认为没有”，比埃说。2008年以来的全球金融危机的蔓延、美元霸权的无理、金融制裁的滥用等，让全世界对美国充满质疑，后者也就丧失了团结他人的能力。相反，中国虽然仍是发展中国家，但正在崛起。因此，进行积极外交的时机已经成熟，这种外交态度就是对敌人有话直说，不上敌人的当，在挑衅面前保持冷静，将经贸发展、科技合作和文化交流带来的益处置于高水平和优先地位。

比埃高度评价中国的“一带一路”倡议，认为其是自美国的“马歇尔计划”以来最有想象力、最动人的发展蓝图，它甚至因为不像马歇尔计划那样夹带意识形态私货而更为美丽。在与新冠疫情的斗争中，中国帮助世界其他国家特别是落后国家，是积极外交的另一个成功范例。法中双边空间合作和核聚变国际合作等高精尖合作项目，是积极外交的辉煌成果。

针对捷克议长窜访台湾，比埃警告，这和美国国务卿蓬佩奥、防长埃斯珀的“外交手腕”如出一辙，是冒险和机会主义的，是赤裸裸的挑衅。这种外交行为通常没有什么好果子吃，也理应付出相应代价。

“中国树敌太多”是个假命题，比埃表示，这些指控都来自同一圈子、同一阶层，生产这些言论的西方媒体和智库，只会采用美国散播的消息和观点，并不采纳其他信息和分析来源，并不足为虑，也不值一驳。比埃相信中国只要继续坚持发展步伐、坚定外交理念，定能促成更多国际合作，造福人类发展。

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