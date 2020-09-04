人民网>>国际

中国建筑埃及新首都CBD项目举办"建证幸福"云开放日活动

2020年09月04日16:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 开罗时间9月3日上午，备受关注的埃及新行政首都CBD项目举行了“建证幸福”云开放日活动。驻埃中国记者王馨和埃及员工瓦利德带领观众，从线上近距离走进这片沙漠中的新城，多角度立体展示项目建设生产情况。

中国建筑进入埃及已有36年，承建了一大批标志性建筑，如开罗国际会议中心、苏伊士投资服务大楼、埃及自由语言学校等。2016年，中国建筑与埃及住房部签署埃及新行政首都CBD项目总承包合同。该项目占地面积50.5万平方米，共20栋单体建筑，包括12栋高层商业办公楼、5栋高层公寓、2栋高档酒店以及被称为埃及“新时代的金字塔”的385.8米“非洲第一高”标志塔。

技术工程师瓦利德介绍道，在今年1月新冠肺炎疫情爆发后，中国建筑第一时间采取了防疫措施，比如车辆消毒、人员测量体温、来访人员办理通行证、进场员工隔离14天等，不仅保障项目建设顺利推进，也有效保护项目人员健康安全。

土建工程师穆哈迈德介绍道，埃及新首都标志塔共80层，现在已经建到第40层。建造过程中，中国建筑创下多个在埃施工记录：使用自主研发的“造楼机”，最快施工速度可以达到五天一层；配置3台动力塔吊，成功吊装标志塔重达28吨外框钢结构；单次浇筑最大体量筏板18500立方米，单小时混凝土浇筑量785立方米等。

在项目部的模型沙盘前，项目监理班纳说：“埃及新首都项目由总统塞西提出，旨在通过迁移首都有效缓解开罗拥挤问题，并将政府服务机构转移到交通便利的区域。”

埃及总理马德布利曾说，要将埃及新首都CBD项目建设成为和埃及金字塔相媲美的伟大工程。无数中埃建设者正为建设埃及壮美的未来城市画卷不懈奋斗，共同筑牢中埃友谊丰碑。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved