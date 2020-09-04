中国建筑埃及新首都CBD项目举办"建证幸福"云开放日活动

人民网讯 开罗时间9月3日上午，备受关注的埃及新行政首都CBD项目举行了“建证幸福”云开放日活动。驻埃中国记者王馨和埃及员工瓦利德带领观众，从线上近距离走进这片沙漠中的新城，多角度立体展示项目建设生产情况。

中国建筑进入埃及已有36年，承建了一大批标志性建筑，如开罗国际会议中心、苏伊士投资服务大楼、埃及自由语言学校等。2016年，中国建筑与埃及住房部签署埃及新行政首都CBD项目总承包合同。该项目占地面积50.5万平方米，共20栋单体建筑，包括12栋高层商业办公楼、5栋高层公寓、2栋高档酒店以及被称为埃及“新时代的金字塔”的385.8米“非洲第一高”标志塔。

技术工程师瓦利德介绍道，在今年1月新冠肺炎疫情爆发后，中国建筑第一时间采取了防疫措施，比如车辆消毒、人员测量体温、来访人员办理通行证、进场员工隔离14天等，不仅保障项目建设顺利推进，也有效保护项目人员健康安全。

土建工程师穆哈迈德介绍道，埃及新首都标志塔共80层，现在已经建到第40层。建造过程中，中国建筑创下多个在埃施工记录：使用自主研发的“造楼机”，最快施工速度可以达到五天一层；配置3台动力塔吊，成功吊装标志塔重达28吨外框钢结构；单次浇筑最大体量筏板18500立方米，单小时混凝土浇筑量785立方米等。

在项目部的模型沙盘前，项目监理班纳说：“埃及新首都项目由总统塞西提出，旨在通过迁移首都有效缓解开罗拥挤问题，并将政府服务机构转移到交通便利的区域。”

埃及总理马德布利曾说，要将埃及新首都CBD项目建设成为和埃及金字塔相媲美的伟大工程。无数中埃建设者正为建设埃及壮美的未来城市画卷不懈奋斗，共同筑牢中埃友谊丰碑。

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