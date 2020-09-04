巴西新冠确诊病例破400万 疫情出现好转迹象

新华社巴西利亚9月3日电（记者周星竹）据巴西卫生部3日下午公布的新冠疫情数据，巴西过去24小时新增确诊病例43773例，累计确诊4041638例；新增死亡病例834例，累计死亡124614例；累计治愈病例3247610例。专家认为，疫情在巴西的传播速度已出现减缓迹象。

据巴西卫生部最新疫情报告，在8月23日至29日一周，巴西累计新增死亡病例数较前一周下降约11%。这是疫情暴发以来巴西新增死亡病例数首次较前一周下降10%以上。一周日均死亡病例降至900例以下，为3个半月以来的单周最低数字。

报告还显示，8月23日至29日一周的累计新增确诊病例数下降约0.6%，尽管降幅不如前一周，但基本保持稳定。现有确诊病例总数也已连续3周回落。截至3日，巴西新冠治愈率约为80.4%。

据巴西媒体报道，英国帝国理工学院9月2日发布的报告指出，从8月31日起，新冠病毒在巴西的有效传染数降至0.94，为4月以来最低数值，即实施防控等干预措施后100个新冠疾病患者预计会将病毒传染给94人。若该数值维持在1以下，感染人数就能逐步下降。

巴西卫生专家认为，巴西目前疫情还处于高位稳定期，其中死亡病例数显现出从高位下降的趋势。随着气温升高，呼吸道疾病的传播会相应减少，接下来几周，巴西新冠疫情有望逐渐好转。

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