专访意大利学者：中国构建了一张扶贫 “安全网” 

人民网罗马9月3日电（记者 孔歌) “中国完成了一项看起来不可能完成的任务。” 意大利洛伦佐·德·美第奇国际学院副教授、外交学院外籍副教授法比奥·马西莫·帕伦蒂接受记者采访时表示，中国实现了人类历史上独一无二的成果，在过去的40年中，中国让8亿多人口摆脱了绝对贫困。

帕伦蒂曾多次访问中国，到访了中国的许多省市、乡镇。中国的高速发展和在脱贫工作中取得的成就给他留下了深刻印象。“从东部到西部，从北方到南方，我到中国各地考察的过程中，看到了城市化给百姓生活带来的变化，给市场创造出了新的发展机遇。”他表示，那些总是给予“中国模式”不公正评论的西方评论家们应该真真正正地去考察和研究中国的数字化进程以及不断完善的社会保障体系和交通运输网络等。“不公正的评论实际上是源于偏见和无知。”

减贫是一个全球性问题，帕伦蒂认为中国在减贫方面为世界做出了卓越贡献。他说，“我应该重申一个一些西方国家可能会忽略的事实。那就是，中国只用了五年时间就让6000万人摆脱了绝对贫困，如果没有中国对减贫做出的努力，当今世界无疑将处于更加糟糕的境地。中国对全球减贫的贡献率超过70%，为实现联合国千年发展目标做出了巨大贡献。”

帕伦蒂表示，自新中国建国以来，中国政府一直将消除绝对贫困当作头等大事。特别是在改革开放的近40年中，中国通过实施一系列脱贫举措取得了独一无二的成果。中国不仅仅完成了让亿万人摆脱绝对贫困，还创造了一个世界范围内增速最快、规模最庞大的中产阶级。

帕伦蒂曾于2018年到云南考察当地扶贫开展情况。帕伦蒂对记者表示，“在这个拥有5个世界遗产的美丽省份，94％为山区，地质环境复杂、脆弱，导致交通不便和耕地稀缺，因此面临着不小的扶贫压力。”根据他的实地调研，2018年有330万人口生活在绝对贫困线以下，生活居住在偏远地区的少数民族最需要帮扶。中国政府制定一系列方针政策，来确定贫困地区、家庭和个人分析产生贫困的原因并制定可持续解决方案。帕伦蒂说，“中国构建了一张扶贫 ‘安全网’，践行了一条‘精准扶贫’之路。”

帕伦蒂在赴云南的考察中发现，自2014年以来，偏远山区的几个村庄中电子商务得到迅速发展。抗震房屋的建造和旧房的翻新改造以及废物循环利用也都取得了积极成效。帕伦蒂表示，“易地扶贫搬迁是消除贫困的有效做法，鼓励人们从偏远地区转移到适合开展经济活动的地区。经济发展和环境保护相结合非常重要，中国政府正在大力发展基础设施，重视改善教育和技术服务并加快数字化进程，这都有利于刺激当地市场经济发展。”帕伦蒂继续说道，云南省过去几年取得的减贫成果与当地运输系统、水利工程、污水和废物处理系统等条件的改善密不可分。发展可再生能源生产、电子政务和电子商务等侧面体现出了“新时代”的内涵。

在帕伦蒂看来，中国的减贫措施和经验值得他国借鉴。帕伦蒂表示，中国的减贫经验无疑取得了巨大的成功。首先，政府给予脱贫工作强有力的政策保障；其次，中央政府和地方政府因地制宜，共同制定了符合当地实际情况的脱贫方案。可以说，中国在减贫方面给世界提供了一个非常值得借鉴且经过实际检验可行的“中国模式”。他说，“在地方一级，我们亲身体会到了什么是‘中国模式’，我感觉‘中国模式’的特点就是不断发展和创新，‘中国模式’在减贫过程中体现出它的优势，中国的减贫涉及社会方方面面，政府、企业共同参与、共担责任。各地方乡镇共享脱贫经验，以达到共同脱贫。”

中国的减贫模式已展现出了自身的特色和优势并经得起时间的检验。帕伦蒂告诉记者，根据他的观察和研究，中国某一个乡镇的脱贫成功经验往往能为邻近的乡镇树立榜样，带动本地区的脱贫。每隔一段时间，政府就会公布相关减贫政策的工作进度，评估具体落实情况和成效，并对脱贫资金的使用进行严格监督。各地区政府都有权自行批准和分配资源。各级行政机构之间以及与政府与企业之间形成良性互动，共同监督资源分配，建立了共同责任制度，奖惩分明。

帕伦蒂表示，中国社会仍处于现代化进程快速发展阶段，重视并致力于缩小贫富差距等问题。中国共产党坚持将减贫、扶贫作为一项重要的政治承诺，并不断推进有关全民健康医疗以及养老金等方面的福利制度改革。今年，中国经受住了新冠疫情的考验，再次证明了“中国模式”走在了正确的发展道路上。

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