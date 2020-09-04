韩专家高度评价2020年服贸会 期待中国助力世界

人民网首尔9月4日电（杨晓娜）2020年中国国际服务贸易交易会（以下称“服贸会”）于9月4日至9日在北京举办。本届服贸会的举办，引起国际社会广泛关注。韩国贸易专家及资深媒体人士在接受人民网记者采访时表示，本届中国国际服务贸易交易会的举办，将助推中国、中韩两国，乃至全球经济的发展，给予了高度评价，并对服贸会成果充满期待。

韩国贸易投资振兴公社的首席专家委员白振钟表示，目前，部分国家的新冠疫情尚未缓解。为严控人口流动，只能无奈放弃大规模展会的举办。本届服贸会的正常举办，使他充分感受到了中国政府对疫情防控工作的信心。对此，他给予高度评价。

白振钟还称，本届服贸会在线上、线下同时进行。这让部分因故而无法到现场的个人和团体不会留下遗憾，是一个非常明智的决策。他还称，期待本届服贸会的举办发挥催化剂的效果，在中国成功引进国外优秀服务产业的同时，输出有竞争力的国内服务产业。白振钟预测称，本届中国国际服务贸易交易会定能达到促进国际服务产业间合作交流的预期目标。

韩国中央日报评论委员张世政。 裴埈基 摄

韩国中央日报评论委员张世政表示，受新冠疫情影响，世界经济整体萎靡。中国能较其他国家率先控制住疫情，举办国际化大规模交易会，令人惊喜，并致以祝贺。

张世政还称，新冠疫情不仅引发了全球经济危机，也阻碍了国际交流的开展。人类通过不断的贸易交流，取长补短，实现发展。中国能在保证安全的前提下举办此类交易会，是一件非常值得欣慰的事情。他表示，衷心期待本届服贸会成功举办，这不仅会进一步推动中国经济的发展，也将为参展的百余国家、万余企业带来福利。

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