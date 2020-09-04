王毅访欧洲五国：重塑中国形象，促进中欧合作

8月25日至9月1日，中国国务委员兼外交部部长王毅对意大利、荷兰、挪威、法国和德国进行正式访问。中国希望通过与欧洲加强经济、商业和技术等领域的合作，重塑在国际舞台上的定位。当前国际形势下，王毅此次对欧洲访问意义重要。

访问期间，王毅期望 “在年底之前”与欧盟达成投资协定。王毅与多国元首会面，不但有助于促进建立多边主义，而且对改善中国国家形象、加强中欧合作起到积极作用。此外，王毅此行当中还包括挪威一站，这说明中国已经意识到必须加强与非欧盟国家的合作。新冠肺炎疫情对全球经济造成重创，“一带一路”倡议对“后疫情时代”重振全球经济具有重要意义。此次访问不但拉近中国与欧洲的关系，也为双方化解分歧提供一条途径。此次访问还将促使中国与欧洲保持良好的关系、促进富有成效的合作。

通过此行，中国明确表达出继续坚持对外开放，愿为实现共同利益开展多边合作而努力的信号。中国期望与欧洲开展更多合作，特别是在气候、网络安全和反对恐怖主义等问题上，中国反对与美国进行“冷战”。面对当前国际形势复杂多变，充满不确定性，王毅这一表态具有重大意义。中国呼吁欧洲各国坚持多边主义立场，共同反对单边霸凌。

王毅访问五个欧洲国家，其中对法国的访问取得巨大成功。王毅与法国总统马克龙以及法国外长勒德里昂进行会晤有力地证明了这一点。

王毅此行有助于欧洲为进一步维护多边主义做出正确选择，“为建设一个更美好的世界做出努力”。正如王毅所言，中国寻求与欧洲建立平等对话，“为国际合作注入强大推动力”，作为“欧洲发动机”的法德两国是最好的选择。

（文： 塞内加尔《太阳报》记者Amadou DIOP 翻译：刘以爽 实习生 刘铮）

(责编：张信凤、燕勐)