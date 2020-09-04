邢海明大使：驻韩使馆将继续为中韩服贸合作发挥桥梁作用  

中国驻韩国大使邢海明。 裴埈基 摄

人民网首尔9月4日电（杨晓娜）2020年中国国际服务贸易交易会（以下称“服贸会”）于9月4日至9日在北京举办。本届服贸会即将开幕之际，中国驻韩国大使邢海明接受了人民网驻韩国记者的专访，就本届服贸会的举办意义、中韩服务贸易的发展前景，及加强中韩服务贸易交流合作的后续举措，发表了自己的看法。

今年，新冠疫情席卷全球，中国率先成功控制疫情，各行业生产全面恢复。当记者问及在这一背景下，本届服贸会与往年相比，有何特殊意义时，邢海明大使从三个方面进行了详细回答。

邢海明大使表示，自2012年举办首届至今，服贸会作为我国专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型交易会和服务贸易领域的龙头展会，同中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际进口博览会（进博会）一起并称为中国对外开放的三大展会。在今年新冠肺炎疫情导致世界经济下行压力明显增加的背景下，办好2020年服贸会这场疫情发生以来首场线下重大国际经贸活动具有重要且特殊的意义。

一是习近平主席将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞，显示了我国坚定不移地扩大对外开放的决心。习近平主席提出，要形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势，我们将进一步推动高水平开放，服务业开放也是我国对外开放的重要领域。本届服贸会秉持“全球服务、互惠共享”的主题，贯彻习近平主席关于人类命运共同体的理念，同各国深化服务贸易投资合作，为恢复和发展世界经济作出贡献。

二是服务业和服务贸易已成为世界经济增长的潜力和新动能。自2008年金融危机以来，全球服务贸易的增速远高于商品贸易的增速；中国服务贸易发展增速迅猛，2012年以来，我国服务贸易年均增长7.8%，高于全球服务贸易和我国货物贸易增速，发展潜力巨大。在此背景下，本届服贸会将成为我国和世界各国研究如何发挥服务贸易恢复世界经济增长作用的重要平台，也将有力促进中国与世界各国的服务贸易务实合作。

三是世界贸易格局正发生重大变革。5G、AI等新技术将进一步加快服务业的转型升级，服务业发展正迎来新机遇。但近来一些国家推行单边主义和贸易保护主义，对全球服务贸易的发展形成严峻挑战，本届服贸会将就推动全球服务贸易自由化便利化、减少贸易投资壁垒、推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展等方面发挥巨大作用。

针对中韩服务贸易将在哪些领域得到快速发展这一问题，邢海明大使说，中韩两国同为全球服务贸易大国，互为重要的经贸合作和服务贸易伙伴。服务贸易是促进两国经济合作提质升级的强大动力。但两国服务贸易的发展相对货物贸易而言仍较滞后，发展潜力巨大，有望成为中韩经贸合作的新亮点、新动力。韩国主管经济工作的副总理洪楠基在此次服贸会上发表了积极讲话，也提到相关内容。在第四次工业革命方兴未艾之际，制造业与服务业的融合、服务数字化进程加快，中韩两国政府正在分别推动“新基建”和“数字新政”政策，5G、人工智能、大数据等信息技术和非接触经济发展迅速，双方在远程医疗、远程会议、线上教育、内容产业等领域可利用上述政策和相关新科技，在高附加值新兴服务贸易领域开展互利双赢合作。此外，中韩两国正在开展中国“一带一路”倡议与韩国“新南方”“新北方”政策对接合作，两国在第三国开展服务贸易合作也具有很强的现实意义。

最后，邢海明大使介绍了几项加强中韩服务贸易交流合作的后续举措。邢海明大使称，至2020年4月，中韩FTA已完成第二阶段六轮谈判，其主要内容就是以负面清单方式推进投资和服务贸易领域的减让和投资便利化，中国驻韩国大使馆将认真调研，协助国内推动中韩FTA第二阶段谈判进程。此外，中韩两国政府还在积极开展《中韩经济贸易中长期发展联合规划》的研究工作，服务业也是其中重点研究领域，中国驻韩国大使馆将发挥一线优势，广泛听取中韩两国政府机构、专家学者和企业界人士等各方对两国服务业及服务贸易发展的意见，为上述研究积极建言献策。中国驻韩国大使馆将继续发挥桥梁作用，协助两国服务贸易企业开展互利共赢合作。

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