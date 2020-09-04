联合国报告指富国儿童健康和受教育水平“不够好”

联合国儿童基金会3日发布的一份调查报告指出，全球高收入国家中有“太多”儿童数学和阅读水平不达标，同时面临肥胖和精神健康问题。

这份“成绩单”对41个欧洲联盟和经济合作与发展组织成员国的儿童健康、技能和幸福感状况作出排序，显示富裕国家的儿童生活并不那么美好。

提供有效数据的38个国家综合排名榜单中，丹麦、荷兰和挪威排名最高，而智利、保加利亚、美国被列为儿童生活状况最差的高收入国家。

在调查15岁少年对生活满足感一项中，大多数富国满足感较高的少年比例在八成以下；土耳其这一比例仅有53%，日本、英国、韩国均为六成多。立陶宛15岁至19岁少年自杀率最高，新西兰和爱沙尼亚排第二、第三位。

在身体健康方面，2016年对各国5岁至19岁未成年人采集的数据显示，有10个国家超过三分之一有肥胖或超重问题，美国比例最高，为42%，而南欧国家比例增长迅速。

就受教育水平而言，大多数富国3成以上儿童15岁之前的阅读和数学能力达不到基础标准水平，表现最好的爱沙尼亚也仅有79%达标，美国60%达标，保加利亚仅有32%。

联合国儿基会儿童研究中心从2017年开始，对照联合国制定的2030年可持续发展目标，评估41个高收入国家的儿童生活状况并发布“成绩单”。最新发布的第三份“成绩单”使用的是新冠疫情在全球暴发前的数据，但这个机构警告说，疫情对儿童福祉构成相当大威胁。

儿童研究中心主任古妮拉·奥尔松说：“全世界许多最富裕的国家拥有的资源足以保障全体国民享受美好童年，却未能履行对儿童的责任……如果各国政府不在其抗疫应对方案中采取迅速、果断的行动保护儿童福祉，我们预期会继续看到儿童贫困率飙升、精神和身体健康恶化以及技能差距扩大的现象。”（沈敏）【新华社微特稿】

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