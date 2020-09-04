全球疫情简报：古特雷斯称疫情正改变世界 罗马尼亚现“数例”二次感染病例

新华社北京9月4日电 3日全球疫情简报：古特雷斯称疫情正改变世界 罗马尼亚现“数例”二次感染病例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间3日18时31分（北京时间4日0时31分），全球确诊病例较前一日增加279338例，达到25884895例；死亡病例增加6318例，达到859130例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间4日6时28分，全球新冠确诊病例达26140922例，死亡病例为865467例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例达6146223例，死亡病例为186693例。

新闻事件

联合国秘书长古特雷斯2日在旨在加强全球安全和军事协调与合作的“亚喀巴进程”在线会议上表示，新冠疫情改变了世界，正在成为国际和平与安全的“游戏规则改变者”，世界正进入一个动荡和不稳定的新阶段。

据美国媒体2日报道，美国疾病控制和预防中心近日要求各州做好11月1日前“大规模”分发新冠疫苗的准备。这个时间靠近美国大选时间，而很多卫生专家担心新冠疫苗在今年年底前无法完成研发和审批。

法国公共卫生部门3日公布的数据显示，过去24小时新增新冠确诊病例7157例，累计确诊300181例，累计死亡30706例。法国新冠疫情各种统计指标近期全面反弹，新增确诊病例数激增。

罗马尼亚卫生部长特塔鲁3日表示，目前在罗发现“数例”康复后又感染新冠病毒的病例，专家正在对此进行分析研究。

泰国新冠疫情管理中心发言人塔维辛·维萨努约廷3日在新闻发布会上说，一名新近入狱的男性囚犯新冠病毒检测呈阳性，他此前并未出国，这是泰国时隔100天再次出现本土感染病例。

印度尼西亚国家抗灾署3日发布的新冠疫情数据显示，24小时内新增确诊病例3622例，不到一周时间内再创单日新增确诊病例数新高，累计确诊达184268例。

据韩国中央防疫对策本部3日通报，当地时间2日零时至3日零时，新增新冠确诊病例195例，时隔17天后单日新增病例数回落至200例以下。

马来西亚政府官员3日表示，将于7日开始禁止多个新冠疫情“高风险”国家公民入境。

(责编：艾雯、燕勐)