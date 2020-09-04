人民网>>国际

全球疫情简报：古特雷斯称疫情正改变世界 罗马尼亚现“数例”二次感染病例

2020年09月04日09:39  来源：新华网
 

新华社北京9月4日电 3日全球疫情简报：古特雷斯称疫情正改变世界 罗马尼亚现“数例”二次感染病例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间3日18时31分（北京时间4日0时31分），全球确诊病例较前一日增加279338例，达到25884895例；死亡病例增加6318例，达到859130例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间4日6时28分，全球新冠确诊病例达26140922例，死亡病例为865467例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例达6146223例，死亡病例为186693例。

新闻事件

联合国秘书长古特雷斯2日在旨在加强全球安全和军事协调与合作的“亚喀巴进程”在线会议上表示，新冠疫情改变了世界，正在成为国际和平与安全的“游戏规则改变者”，世界正进入一个动荡和不稳定的新阶段。

据美国媒体2日报道，美国疾病控制和预防中心近日要求各州做好11月1日前“大规模”分发新冠疫苗的准备。这个时间靠近美国大选时间，而很多卫生专家担心新冠疫苗在今年年底前无法完成研发和审批。

法国公共卫生部门3日公布的数据显示，过去24小时新增新冠确诊病例7157例，累计确诊300181例，累计死亡30706例。法国新冠疫情各种统计指标近期全面反弹，新增确诊病例数激增。

罗马尼亚卫生部长特塔鲁3日表示，目前在罗发现“数例”康复后又感染新冠病毒的病例，专家正在对此进行分析研究。

泰国新冠疫情管理中心发言人塔维辛·维萨努约廷3日在新闻发布会上说，一名新近入狱的男性囚犯新冠病毒检测呈阳性，他此前并未出国，这是泰国时隔100天再次出现本土感染病例。

印度尼西亚国家抗灾署3日发布的新冠疫情数据显示，24小时内新增确诊病例3622例，不到一周时间内再创单日新增确诊病例数新高，累计确诊达184268例。

据韩国中央防疫对策本部3日通报，当地时间2日零时至3日零时，新增新冠确诊病例195例，时隔17天后单日新增病例数回落至200例以下。

马来西亚政府官员3日表示，将于7日开始禁止多个新冠疫情“高风险”国家公民入境。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved