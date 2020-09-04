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美国计划将未向世卫组织缴纳的会费调配至联合国

2020年09月04日09:37  来源：新华网
 

新华社华盛顿9月3日电（记者刘品然）美国国务院3日说，美国计划将2020财年尚未向世界卫生组织缴纳的会费用于缴纳联合国会费，并将进一步减少与世卫组织的联系。

美国国务院当天在一份声明中说，美国拟重新规划2020财年尚未向世卫组织缴纳的会费款项，用于支付联合国会费。此外，在2021年7月前，美国将进一步减少与世卫组织的联系，包括召回美国卫生与公众服务部派驻世卫组织总部、地区和各国办公室的专家，并对其重新分配。美国是否参与世卫组织技术性会议和活动将视情况而定。

另据美国副助理国务卿库克2日在记者会上说，美方将把2020财年尚未向世卫组织缴纳的约6200万美元会费及2019财年拖欠的约1800万美元会费一同调配至联合国，作为联合国会费缴纳。

美国乔治敦大学全球卫生法教授戈斯廷对此表示，美国在退出世卫组织前须履行其对该组织的所有财政义务，美国将应向世卫组织缴纳的会费重新调配是“不道德且非法的”。

美国总统特朗普今年5月宣布，由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系，并将本应向该组织缴纳的会费调配至别处。7月6日，美国正式通知联合国秘书长古特雷斯，称美国将于2021年7月6日退出世卫组织。

特朗普政府此举在国际社会和美国国内招致强烈批评。批评者认为，特朗普是为美国政府应对疫情不力转嫁责任，这将破坏国际公共卫生合作。美国民主党总统候选人拜登曾表示，若在选举中获胜，他将使美国重新加入世卫组织。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间3日16时，美国累计确诊病例超过613万例，累计死亡病例超过18万例。

(责编：艾雯、燕勐)
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