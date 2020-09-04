国际刑事法院批美方制裁“严重攻击法治”

国际刑事法院2日批评美国政府对这一机构两名高级官员实施制裁的决定，称最新制裁“前所未有”，是对法治的“严重攻击”。

这一法院在一份声明中说，最新制裁是美方“又一次试图干涉法院的司法独立性”；美方制裁“直接针对一个国际司法机构及其公职人员”，“前所未有”，“对法院、《罗马规约》下的国际刑事司法系统和法治构成严重攻击”。

当天早些时候，美国国务卿迈克·蓬佩奥和美国财政部先后宣布，由于国际刑事法院仍在调查美方在阿富汗行动，美方对这一法院首席检察官法图·本苏达和管辖、互补与合作部门负责人法基索·莫乔乔科实施制裁。

依据制裁，美方将对本苏达和莫乔乔科采取冻结资产和限制旅行等措施，任何向两人提供实质支持的个人和实体可能面临连带制裁。蓬佩奥同时称，已经对另外一些个人限制发放签证，但他没有公布那些人的姓名。

今年3月，国际刑事法院批准并授权首席检察官本苏达对阿富汗塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。本苏达先前多次说，有足够证据表明美方人员2003年至2004年在阿富汗对在押人员施行虐待、侵犯个人尊严等。

美国总统唐纳德·特朗普及政府多名官员称，美国不是国际刑事法院缔约国，法院对美方的调查“非法”。不过，多家媒体报道，由于阿富汗是国际刑事法院缔约国，因此法院对在阿富汗发生的罪行具有司法管辖权。

由于本苏达自2017年起即要求对美国等方面发起调查，美国政府去年撤销她的入境签证。不过，依据联合国与美国政府围绕联合国总部达成的相关协定，本苏达仍可以定期前往美国纽约参加联合国会议。

今年6月，特朗普发布行政令说，美国政府将对调查相关人员实施制裁。蓬佩奥9月2日宣布制裁时说：“今天，我们迈出了另一步，因为国际刑事法院继续针对美国人（调查）。”

就美方制裁，国际刑事法院缔约国大会主席权五坤在一份声明中说，他“强烈反对这类前所未有、让人无法接受的措施”，法院方面将召开会议，讨论如何在美方制裁中继续推动法院工作。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯同样就美方制裁表达担忧。联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克告诉媒体记者，美方对任何个人采取的措施都应符合与联合国方面围绕联合国总部达成的相关协定。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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