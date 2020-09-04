日本内阁官房长官菅义伟宣布竞选自民党总裁

日本内阁官房长官菅义伟2日宣布参加定于14日举行的执政党自由民主党总裁选举。至此，菅义伟和自民党政务调查会长岸田文雄、前自民党干事长石破茂三人对阵的格局基本确定。

【“延续政策”】

菅义伟2日在记者会上说：“我深思熟虑，作为一名政治家和支持安倍政府的人，我应该怎么做。最终，我决定参加自民党总裁选举。”

日本首相安倍晋三8月28日宣布因身体原因辞职。他连续在任超过2800天，是日本连续在位时间最长的首相。菅义伟追随安倍十多年，是日本在任时间最长的内阁官房长官。

菅义伟说，日本当前面临少子化、提振经济等诸多挑战，“在这样的国家危机下，不能出现政治真空”，“一刻也不能浪费”，“将全力以赴，延续、推进安倍奉行的各项政策”。

菅义伟当天再次提到，应尽快恢复旅游业，以帮助部分地区恢复经济活力。

岸田文雄和石破茂已于1日宣布竞选自民党总裁。现任防卫大臣河野太郎、现任外务大臣茂木敏充、前防卫大臣稻田朋美、前总务大臣野田圣子此前宣布不会参选。这次选举预期由岸田文雄、石破茂、菅义伟三人对决。

自民党1日召开党务会，决定跳过普通党员和支持者投票，由党内394名国会议员和47个都道府县各3名代表投票选出新任党总裁。党务会决定8日启动竞选，14日投票。日媒报道，日本国会预计于16日召开特别会议，提名新任自民党总裁为首相。

【赢面最大】

尽管菅义伟在自民党内不属于任何派系，但他已经获得党内多个主要派系支持。日本广播协会(NHK)报道，菅义伟得到自民党7个主要派系中5个的支持，包括细田派、麻生派、竹下派、二阶派等，优势明显。

安倍宣布辞职以前，菅义伟多次声称无意竞选自民党总裁。东京电视台报道，菅义伟8月29日密会自民党干事长二阶俊博，告知竞选意向。二阶答复“请尽你所能”。共同社先前报道，尽管菅义伟没有派系，但安倍和二阶高度认同他作为继任者，他可能收获跨派系的支持。

日本前防卫大臣、自民党前干事长石破茂现年63岁，在民意调查中呼声较高，但缺乏党内支持。同样63岁的日本前外务大臣、自民党政调会长岸田文雄一度被认为是安倍继任者人选，但他不太为公众熟知。

法新社援引日本政治分析师托比亚斯·哈里斯的话报道，菅义伟接替安倍的“几率越来越大，除了竞争对手石破茂和岸田文雄所在派系外，自民党其他派系都已集结在菅义伟身后”。

菅义伟现年71岁，是日本北部秋田县一名草莓种植农的儿子，并非出身政治世家，在日本政坛较为少见。他靠多份兼职赚取学费在东京读完大学，担任一名国会议员的秘书11年，担任横滨市议员近9年，上世纪90年代当选国会议员。

过去数年来，菅义伟每天两次在电视转播的政府新闻发布会上露脸，收获较高国民认知度。2019年明仁天皇退位、由菅义伟宣布日本新年号“令和”后，他获得“令和大叔”这一绰号。

新任自民党总裁将接替安倍完成他余下的任期，直到明年9月举行新的自民党总裁选举。（郭倩）（新华社专特稿）

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