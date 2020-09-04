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美政府强推新冠疫苗选举前分发

2020年09月04日09:13  来源：新华网
 

美国媒体2日曝光，总统唐纳德·特朗普正式接受共和党总统候选人提名当天，美国疾病控制和预防中心已向全美50个州发送多份文件，要求公共卫生官员为最早10月底、11月初分发新冠疫苗做好准备。

一些美国专家担忧，特朗普政府有意赶在11月3日总统选举前分发新冠疫苗，但设定的时间表过于紧迫，有将公共卫生事务“政治化”之嫌。

【两个备选】

美国《纽约时报》报道，8月27日共和党全国代表大会闭幕当天，美国疾控中心向全美50个州以及纽约、芝加哥、费城、休斯敦和圣安东尼奥5个城市的公共卫生官员发送3份文件，阐述“疫苗A”和“疫苗B”运输、存储、注射等方面的技术规范。

文件说，这两种疫苗需要在数周内接种两剂，将在医院、移动诊所等场所免费优先为医护人员、国家安全人员和养老院住户及员工等新冠病毒易感高危群体接种。假设两种疫苗10月底前获美国食品和药物管理局紧急使用授权，“有限数量的疫苗有望在11月初可用”。

根据文件所描述特征推断，“疫苗A”和“疫苗B”分别是美国辉瑞制药有限公司和莫德纳公司的信使核糖核酸(mRNA)疫苗，目前均处于终期临床试验阶段，可能的分发数量分别为200万剂和100万剂。

美国州与地区卫生官员协会高级副会长詹姆斯·布卢门斯托克证实疾控中心发送了上述3份文件。华盛顿州卫生局发言人莉萨·斯特勒默说，该州卫生官员仍处于“非常早期的筹划阶段”，但已开始按疾控中心设想筹备所需设施。

【多方造势】

英国《金融时报》报道，疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德8月27日同时致信50名州长，说美国各地面临分发数以亿计疫苗的“艰巨任务”，呼吁各州简化新建设施审批流程，加速兴建疫苗分发中心。

雷德菲尔德在信中提及，这些疫苗分发中心可能会在“11月1日前全面运营”。美国药品经销商麦克森公司已承包疫苗分发中心建设工程。

尽管疾控中心强调分发疫苗方案仍属“假设”，美国国家过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇和药管局局长斯蒂芬·哈恩近期接受媒体采访时都认定，只要掌握“全面积极”的数据，可在临床试验尚未完成时为特定群体接种疫苗。

另据战略情报集团“埃尔戈”2日向客户披露，10月22日至11月3日间，有60%的概率至少一种疫苗的安全性和有效性能获证实，进而获紧急使用授权。

《金融时报》注意到，美国药管局疫苗咨询委员会定于10月22日开会，11月3日则是总统选举日。“埃尔戈”新冠特别任务小组由前总统国家安全事务助理赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特领衔。

【弊大于利】

《金融时报》说，多种迹象表明，特朗普政府准备赶在大选前对一种新冠疫苗作紧急使用授权并分发。一些公共卫生专家告诉《纽约时报》，美国各层级政府确应为大规模疫苗接种做紧急准备，疾控中心“特定群体免费优先”的政策也有积极意义，但政府设立的时间表过于紧迫、存在不少风险。

得克萨斯州贝勒医学院急诊医师锡德里克·达克说，“曝光的时间表在我看来有点着急”，10月份转眼就到。弗吉尼亚大学肺科及危重病学医师泰森·贝尔说，他担心“政府将优先实现这一强制期限”，而非严格遵守科学原则。

麻省理工学院主攻疫苗的免疫学家帕德米妮·皮莱说，如果在研疫苗显现“压倒性”功效，有可能提前判定疫苗可以问世，但赶在终期临床试验结束前批准一种疫苗广泛应用存在大量风险。这是因为一些罕见但危险的副作用可能需要一段时期才能显现，临床试验数据的真实性也有待时间验证，且研究人员仍需时间检验疫苗对不同族裔群体的有效程度。这些潜在风险“都可能削弱公众对疫苗的信心”。

贝尔还指出，疫情期间分发如此大量疫苗的任务“棘手”，特别是考虑到两种候选疫苗都需要低温储存。达克认为，难以确保民众按规范时间间隔接种完毕两剂疫苗。

亚利桑那州流行病学家萨斯基娅·波佩斯库直指政府所设时间表“将公共卫生事务政治化，可能引发潜在安全后果，非常让人担忧”。“很难不把这视为推进‘选前疫苗’。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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