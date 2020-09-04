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尼日利亚学者：中国为世界反法西斯战争胜利作出不可磨灭的历史贡献 

2020年09月04日08:58  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾9月3日电（记者 姜宣）3日，据驻尼日利亚使馆微信公众号消息，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》《人民报》等发表题为《思考中国在世界反法西斯战争中的胜利》的评论文章，认为9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利纪念日，中国在亚洲主战场付出巨大代价，为赢得世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献，历史不应忘记，更不能被篡改或歪曲。

文章说，1931年日本悍然发动侵华战争，占领中国东北，半年后成立伪满洲国。1937年日本又故意制造“卢沟桥事变”，发动全面侵华战争。日本攻占南京后实施大屠杀，包括妇女儿童老人在内的30多万中国人惨遭杀害，一些日本军官进行杀人比赛，其暴行惨绝人寰。中国人民对日本侵略实施了有效抵抗，亚洲战场实际上早于欧洲战场，中国是首个参加第二次世界大战反抗法西斯主义的国家。

文章说，中国人民的抵抗破坏了日本的战争战略，有效牵制了日本侵略者80%的兵力，使其无法全力投身太平洋战争。中国在亚洲主战场伤亡3000余万人，为世界反法西斯战争胜利承受了巨大民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。历史不应被歪曲或篡改，要坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义。非洲和中国过去都遭受了帝国主义的残酷侵略，放眼未来，双方需在以联合国体系为基础的多极世界中发挥重要作用，共同推动构建人类命运共同体，维护世界和平与安全。

(责编：张信凤、燕勐)
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