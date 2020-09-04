联合国将密切关注美国制裁国际刑事法院高级官员的决定

新华社联合国9月2日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克2日在纽约联合国总部举行的记者会上说，美国政府以国际刑事法院继续调查美方人员为由宣布对该法院两名高级官员实施制裁，联合国秘书长古特雷斯对此表示密切关注。

美国国务卿蓬佩奥当天宣布，美方将制裁国际刑事法院首席检察官法图·本苏达和管辖、互补与合作部门负责人法基索·莫乔乔科。蓬佩奥称，美国国务院已对参与调查美方人员的个人采取签证限制措施，继续向上述被制裁者提供物质支持的个人和实体也将面临制裁风险。

迪雅里克对此表示，联合国将持续并密切关注事态发展，联合国和国际刑事法院之间的合作建立在联大通过的《关系协定》基础上。“我们将分析事态发展对该协定的实施可能造成的影响。”迪雅里克说。

国际刑事法院检察官办公室2016年11月发布报告说，美国驻阿富汗军队和中央情报局人员犯有酷刑、虐待等战争罪行。2017年11月，本苏达宣布，已要求对在阿富汗武装冲突中可能发生的战争罪行启动调查，可能的战争罪行涉及包括美国在内的冲突各方。

今年3月，国际刑事法院批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。本苏达曾表示，有足够证据表明，美方人员2003年至2004年在阿富汗对在押人员施行虐待、侵犯个人尊严等行为。

2019年3月，美国宣布对那些要求国际刑事法院启动或扩大对美调查的相关人员实施“签证限制”，并取消了本苏达的赴美签证。美国总统特朗普今年6月发布的行政令称，美国不是国际刑事法院缔约国，该法院针对美国军事和情报人员在阿富汗行为的调查威胁到其主权和国家安全，美国政府将对相关人员实施制裁。

国际刑事法院设在荷兰城市海牙，根据2002年生效的《罗马规约》设立，对犯有种族灭绝罪、战争罪、反人类罪和侵略罪的个人追究刑事责任。

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