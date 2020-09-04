中外人士：绝不能让南海变成国际政治的角斗场

新华社北京9月3日电（记者成欣）中国外交部和中国南海研究院2日共同举办“合作视角下的南海”1.5轨视频国际研讨会。与会中外人士表示，把南海建成和平、友谊和合作之海，符合地区国家和世界各国人民的共同利益，中国和东盟国家应聚焦合作，继续秉持“双轨思路”处理南海问题，绝不能让南海变成国际政治的角斗场。

会上，来自中国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、新加坡、俄罗斯等域内外国家的160多名前政要、官员和专家学者积极为维护南海和平稳定、合作共赢建言献策。

中国南海研究院院长吴士存在会后接受采访时表示，中国在南海问题上的立场是一贯的、明确的。中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权。上世纪80年代，中国在解决南海问题上提出了“搁置争议、共同开发”倡议。“几十年来，中国致力于通过机制和规则的建设来维护南海地区的和平稳定，增进中国和东盟国家的政治互信，管控分歧，推动合作。”

吴士存说，近年来，中国和东盟国家坚持直接当事国通过谈判解决具体争议、中国和东盟国家共同维护地区稳定这一“双轨思路”，全面有效落实《南海各方行为宣言》，南海形势总体向好。中国与东盟各国在海上搜救、海洋环保、海洋科考等领域的合作也取得了积极进展。事实一再证明，中国和东盟国家完全有能力将南海建设成为和平、友谊和合作之海，维护好本地区和平稳定和长治久安。

（世界）国际法研究院院士易显河在会上表示，国家有权自主选择争端解决方式，直接当事国谈判协商是解决争议的最佳途径。泰国前副总理素拉杰强调，实现南海和平稳定需要各方共同努力，域内外国家应将南海问题“去政治化”，共谋合作，防止重大冲突，尽快达成“南海行为准则”。

当前，“南海行为准则”磋商正在加速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。专家表示，这向世界传递出清晰的信号：中国和东盟国家完全有智慧、有能力达成一份共同遵守的地区规则，合力维护南海和平稳定。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，“南海行为准则”将为域内国家管控南海问题提供一个规则框架，有力助推本地区信任建设、促进和平与稳定。

新冠肺炎疫情发生以来，中国积极同东盟国家开展抗疫合作，相互支持和帮助，彼此互信得到进一步增强。一艘艘船只、一架架飞机装载着抗疫物资在南海往来穿梭，南海正在成为中国与东盟国家携手抗疫的互助之海、合作之海。

然而，树欲静而风不止。个别域外大国违背多年来不选边站队的承诺，公然介入南海领土主权争议，不断加大和炫耀在南海军事存在，大肆挑拨中国与东盟国家关系，干扰“南海行为准则”的磋商进程，处心积虑破坏南海得来不易的稳定局面。

吴士存说，近期美国国务卿蓬佩奥发表一系列不负责任讲话，美方还以“帮助中国军方在南海修建人工岛”为由宣布对24家中国企业实施制裁。这些都表明，在南海问题上，美国已成为不折不扣的肇事者和麻烦制造者。

阮宗泽说，美国并非《联合国海洋法公约》缔约国，作为域外国家，美国为一己之私而妄图“劫持”南海和平稳定，背后的霸权心态和强权逻辑，东盟国家看得非常清楚。

维护南海和平稳定是中国在南海最大的战略利益，也是中国和东盟国家共同的战略诉求。吴士存认为，地区国家应该认清美国的本质，不受美国的干扰，保持定力，避免采取可能导致南海形势复杂化的短视行为。

“单边行动没有出路，只有合作才是正道，只有合作才能保持南海的和平稳定，地区各国的共同利益才能得到保证。”他说。

(责编：艾雯、刘洁妍)