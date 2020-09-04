泛欧—地中海经济合作提速（国际视点）

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欧盟近期针对泛欧—地中海地区出台新的“优惠原产地规则”等改革措施备受关注。分析认为，欧盟此次贸易便利化改革，将对区域经济复苏及供应链整合产生一定提振效应，但受制于地区经济体间差异性较大等问题，未来该地区一体化进程推进仍面临诸多挑战。

欧盟委员会近日推出了新的区域贸易便利化一揽子改革措施，重点通过对现有“原产地规则”进行调整，促进区域内供应链更有效整合。欧委会经济事务委员根蒂洛尼表示，欧盟希望通过此次改革进一步扩大欧盟与区域国家间的经贸往来，提升区域经济一体化程度，这有助于为欧盟企业开辟更大的海外市场，也有利于地区国家加快经济恢复和重建。

新规更加便捷灵活

此次区域贸易便利化一揽子改革措施共包括21项内容，涉及欧盟周边20个邻国和地区。除冰岛、挪威、瑞士等欧洲自由贸易联盟成员国外，还包括土耳其、埃及、以色列、黎巴嫩等地中海沿岸国家和塞尔维亚、阿尔巴尼亚、黑山等西巴尔干国家和地区，以及格鲁吉亚、乌克兰等欧盟“东部伙伴关系国”。

改革重点是在原产地货物生产和加工环节引入了新的“完全累积”原则，即商品货物可以在上述20个国家及地区分散生产和加工，并且累积成分包括非原产材料，而最终在对欧出口中仍可按“优惠原产地规则”享受关税优惠。改革措施还包括允许在原产地货物生产和加工中使用更大比例非原产材料，允许用于原产地货物生产的进口材料申请退税以及简化海关签发原产地证书程序等内容。

原产地规则是国际贸易政策的重要组成部分，因与关税优惠、配额限制等海关待遇密切相关而在双边贸易中发挥着重要作用。此次改革方案是对泛欧—地中海区域公约中“优惠原产地规则”的一次重要调整和补充。新的“优惠原产地规则”将更具便捷性和灵活性。

欧洲雅克·德洛尔研究所研究员蒂姆·贝尔表示，长期以来，泛欧—地中海地区使用不同的原产地规则和累积原则，标准不一导致形成非关税壁垒。欧洲企业一直希望尽早修改相关协议，建立单一的法律框架，统一不同的优惠原产地规则，建立一套覆盖面更广、更加灵活的规则，以适应区域经济发展和供应链整合的需要。此次新规定与相关改革需要相契合。

新规定一经推出，欧洲服装及纺织品联盟立刻表示欢迎，称欧盟同相关国家间优惠贸易协定的升级将对整个行业带来利好消息。联盟秘书长德尔克·梵迪海姆表示，新规定意味着纺织品将有更多机会享受优惠贸易待遇，不仅生产环节可以分散到不同区域，原材料进口也将有更多选择，从而使相关企业获得更大的成本优势。跨国律师事务所贝克·麦坚时资深律师罗斯登特表示，此次欧盟新规定将最大程度地将纺织品纳入关税自由区之内，为欧洲纺织业发展创造新的机遇。

促进域内供应链整合

一直以来，泛欧—地中海地区对欧盟经济和贸易发展具有重要价值。欧盟统计显示，2019年仅欧盟与上述20个国家及地区的贸易总额就达6770亿欧元，约占欧盟全年优惠贸易总值的一半。

疫情下，泛欧—地中海地区经济普遍遭受沉重打击。根据国际货币基金组织的最新预测，2020年中东及北非地区经济将面临全面衰退，平均萎缩程度达到5.7%，创近50年来最大降幅。欧洲地中海地区研究所评估认为，地中海沿岸国家经济面临出口下滑、失业率上升以及债务水平激增等不利因素。

欧盟将供应链整合作为政策重点，强调多元化和近岸发展是确保供应链稳定的关键。欧洲议会国际贸易委员会副主席尤柳·温克勒强调，疫情表明解决供应链稳定是欧盟面临的当务之急。欧盟应通过产业战略以及贸易政策实现关键供应链的近岸发展和多元化建设。

专家指出，欧盟此次推出的新政策，特别是新的累积原则的应用，将有效刺激泛欧—地中海地区的投资和就业，对区域经济复苏及供应链整合具有积极影响。国际贸易问题专家尼古拉·德尔德维齐表示，新规则包含了更多有利于地区贸易便利化的内容，将进一步推动东部和南部邻国对欧盟出口的增加，更加灵活的累积原则将使区域内供应链的整合更加有效。

地中海联盟前秘书长法萨拉·西吉尔马西表示，疫情使泛欧—地中海区域一体化建设比任何时候都显得更为重要，经贸合作加强将使这一地区经济更具韧性。国际资产管理咨询机构SAVILLS负责人保罗·托斯特文表示，研究表明，泛欧—地中海区域国家将从区域供应链整合中获利，而欧盟近期推出的贸易便利化政策将进一步推动整合进程。

未来仍有诸多挑战

研究显示，地中海沿岸国家的优势不仅在于地理位置，更重要的是双方在劳动力、资源、技术等方面存在很大的互补性。欧洲地中海经济联盟研究员查希尔表示，此次新政策的推出，将吸引更多外资对当地制造业的投资，伴随着技术转移和劳动力素质的提高，区域供应链整合的速度将进一步加快。

自上世纪60年代开始，欧洲国家就致力于加大发展同地中海东部和南部国家间的经贸关系。特别是1995年巴塞罗那进程开启后，泛欧—地中海地区经贸合作发展进一步加速。但由于相关国家间差异性较大，以及受到地区政治、安全形势不稳等因素影响，区域一体化进程未能取得预期效果。2018年召开的地中海联盟部长级会议认为，泛欧—地中海地区经济一体化发展水平与全球其他区域相比仍处于相对低位。

欧洲地中海经济联盟创始人莱姆·阿亚迪表示，当前欧盟同地中海沿岸国家签署的优惠贸易协议中仍将大部分服务业和农产品排除在外，而受欧盟进口标准高的限制，相关国家制造业出口仍面临大量非关税壁垒。此外，欧盟对地中海沿岸国家的投资过于单一，绝大多数集中在以石油为代表的能源领域，从而造成供应链整合受限以及区域经济一体化进程缓慢。

贝尔认为，一方面地中海沿岸国家内部服务业改革停滞，导致交通、电信、金融等行业难以与欧盟对接，无法实现供应链的转移；另一方面，双方在汇率、利率等宏观经济政策上也缺乏相互协调，阻碍了外国投资进入。欧委会提出的《欧盟—地中海2030愿景》报告显示，泛欧—地中海区域一体化建设目前面临的主要挑战包括共同愿景、相互信任和资源的缺乏以及制度保障不力等。

阿亚迪表示，未来泛欧—地中海区域一体化建设应进一步加大对非关税问题的关注以及公共采购、知识产权、竞争、可持续发展等方面法律法规的对接。同时，地中海沿岸各国需要进一步改善营商环境、基础设施、劳动力素质等。

（本报布鲁塞尔9月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 16 版）

(责编：杨光宇)