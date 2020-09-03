外交部：坚定维护二战胜利成果，维护多边主义

人民网北京9月3日电 据“外交部发言人办公室”消息，在9月3日外交部例行记者会上，有记者问：今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日。我们注意到今天中国和俄罗斯都举办了高规格的纪念活动。中俄举办相关纪念活动方面是否有协调？

华春莹：今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日。今天上午，习近平主席等党和国家领导人同首都各界代表一起，在中国人民抗日战争纪念馆向抗战烈士敬献了花篮。今天，习近平主席同普京总统互致贺电。此外，你可能看到了，中国驻美大使崔天凯同俄罗斯驻美大使安东诺夫，中国驻俄罗斯大使张汉晖和俄罗斯驻华大使杰尼索夫也分别在媒体上共同发表文章。

正如习近平主席指出，75年前的今天，中国人民抗日战争和苏联对日作战的胜利，宣告世界反法西斯战争取得最终胜利。在那场遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲的战争中，各国军队和民众伤亡超过1亿人，付出人类历史上最惨痛的代价。中俄双方分别作为亚洲和欧洲主战场，为世界反法西斯战争胜利承受了巨大的民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。中俄两国人民并肩奋战，用鲜血凝成了牢不可破的伟大友谊，为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。

75年前的那场伟大胜利对中俄两国乃至整个人类历史都具有特殊重要意义，也为战后国际秩序重建奠定了基础。战后建立的以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，在战后75年时间里为人类的和平进步发展事业发挥了不可替代的作用。

当今世界正处于百年未有之大变局。百年未有之大变局叠加全球疫情，给人类社会带来了全方位冲击。这次疫情再次证明，各国休戚与共，命运紧密相连。然而，当前单边主义甚嚣尘上，霸凌行径大行其道，法西斯主义和麦卡锡主义的幽灵不时游荡，一些人甚至企图把世界重新推回到动荡战乱的年代。为了维护世界各国人民流血牺牲换来的二战后国际秩序，维护国际公平正义，各国都应该维护国家主权和领土完整、反对动辄干涉别国内政；都要坚持和平解决争端，反对使用武力或以武力相威胁；都要遵守国际法规，履行国际义务，反对单边主义和霸凌行径。我们必须作出抉择：要团结不要分裂，要合作不要对立，要共担责任，不要诿过他人。各方都要维护正确二战史观，坚决反对任何美化法西斯主义和军国主义的行径和任何篡改历史的图谋，这一点在当前形势下显得尤为重要。

作为世界反法西斯战争的主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中俄两国都肩负着维护世界和平安全、推动人类发展进步的特殊使命。中方将继续同包括俄方在内的世界各国一道，坚定维护二战胜利成果，坚定维护联合国地位和多边主义，推动构建人类命运共同体。

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