“菅政权”会否被支持派系左右 “安倍经济学”将何去何从？

人民网东京9月3日电（李沐航）9月2日，日本内阁官房长官菅义伟正式决定参加自民党总裁选举。菅义伟将与自民党政务调查会长岸田文雄和原自民党干事长石破茂一起竞选总裁职位。获胜者将接替此前宣布辞职的现任总裁、日本首相安倍晋三。其中，菅义伟已获得自民党内5个派系即细田派、麻生派、竹下派、二階派以及石原派的支持。如果菅义伟在选举中获胜，未来能否不受支持他的派系左右，目前尚未可知。

日本内阁官房长官菅义伟将与自民党政务调查会长岸田文雄和原自民党干事长石破茂竞选总裁职位。（朝日电视台视频截图）

菅义伟在2日宣布参加竞选的记者会上强调将继续“安倍路线”，同时推动降低手机相关费用、吸引外国观光客访日等政策。他说：“决不能停止安倍政权推进改革的步伐。”随后，菅义伟对自己出生于农家到成为国会议员秘书、地方议员等经历进行了介绍。他表示，希望将地方建设的更具活力的同时，进一步推行政府所制定的政策。而对于未来当选后，是否会被支持他当选的派系左右，菅义伟说：“我并不是由几大派系联合选出来的，而是因为根据自己的判断，才最终决定参加自民党总裁选举。”

日本内阁官房长官菅义伟。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

在自民党干事长二阶俊博所率领的二階派和自民党最大派系细田派等派系的支持下，菅义伟的优势得到了强有力的巩固。而实际上，各派系也都预料到了重新组阁和党内干部的人事安排，所以纷纷加入到声势浩大的宣传战中。随即，细田派会长细田博之、麻生派会长麻生太郎、竹下派会长竹下亘元在2日召开记者会，向外界展示对菅义伟的影响力。

而被排除在记者会之外的二階派干部并不隐藏自己的不悦并表示，争夺主导权势必产生多余的臆测。随后，二階派成员直接与菅义伟会面表示支持。以菅义伟胜选为前提，阵营内的竞争已日趋激烈。

自民党的主要派系倾向于支持菅义伟是因为这是安倍晋三因身体原因忽然辞职的紧急对策。而新一任总裁的任期也会于2021年9月结束。细田派骨干指出，菅义伟只是担任安倍晋三所余下的首相任期。竹下派相关人士也透露，菅义伟的任期仅有1年，是可以接受的。

如果菅义伟胜选，在接下来的执政过程中不受党内几大派系“束缚”并非易事，很有可能在执政后“受制于人”。较为了解菅义伟的党内中坚议员对此表示担心：“菅义伟接下来会非常辛苦，政治上不会有机会自由发挥。”在此情况下，为了谋求“真正的政权”，不少党内外人士普遍猜测，菅义伟会提前解散众议院。

菅义伟本人曾在1日的记者会上表示，目前日本面临最大的课题仍然是对新冠疫情的防控，且必须全力以赴使经济得以恢复。虽然菅义伟对提前解散众议院表现出谨慎态度，但是竹下派年轻议员指出：“菅义伟现在是内阁官房长官，所以会对提前解散众议院持慎重态度，但成为首相后，或许就会解散众议院了吧。”

“安倍经济学”何去何从？

未来，新一任自民党总裁将直面因新冠疫情而受重挫的日本经济。而“安倍经济学”是否会得以继续，则是各界普遍关心的问题。

菅义伟在宣布参加竞选的记者会上表示，考虑将延续安倍政权下所力推的日元贬值和股市上涨政策。“安倍经济学”中，其最主要的引擎就是作为央行的日本银行（简称“日银”）推出的大规模金融缓和政策和财政支出政策。菅义伟明确表示，希望自己与日银的关系可以与安倍晋三相同。

原自民党干事长石破茂（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

另一方面，石破茂与岸田文雄则表现出需要调整“安倍政权”所采取的政策的态度。石破茂在1日宣布参加竞选的记者会上，就“安倍经济学”表示，仍有许多地方需要重新做出评估。他指出，在“安倍经济学”下，广大民众在个人收入上一直没有任何进展。他还列举了申请生活保护的人数并未有所改善的问题。

自民党政务调查会长岸田文雄（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

岸田文雄则针对“安倍经济学”指出，虽然说中小企业、地方也能感受到经济成长所带来的“成果”，但是有声音指出现实并非如此。不过，两人对“安倍经济学”下的股市上涨等带来的成果表示认同。

另外，关于大规模金融缓和政策，石破茂与岸田文雄均提及了需长期调整的必要性。石破茂对此认为“不会急于改变现状”。菅义伟、石破茂与岸田文雄对疫情问题的态度保持一致，都认为疫情是目前应当最先着手处理的问题。

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