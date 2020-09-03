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美国国会预算办公室：政府债务2021财年将超GDP

2020年09月03日15:36  来源：新华网
 

新华社华盛顿9月2日电（记者熊茂伶 高攀）美国国会预算办公室2日发布报告说，由于新冠疫情导致政府支出增加、收入下滑，公众持有的美国联邦政府债务规模将于2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）超过国内生产总值（GDP）。上一次美国联邦政府债务水平超过经济产出规模还是在1946年。

报告说，由于疫情造成经济活动中断，并促使国会出台大规模财政应对措施，预计2020财年联邦预算赤字将达3.3万亿美元，是2019财年的三倍多。2020财年联邦预算赤字占GDP比重将达16%，为1945年以来最高；2021财年这一比重将降至8.6%。

报告预计，公众持有的联邦政府债务2020财年将达到GDP的98%，远高于疫情之前2019财年的79%；这一比重2021财年将超过100%，2023财年将升至107%，2030财年将达到109%。

为应对疫情冲击，自3月以来，美国国会已经出台总额约3万亿美元的经济纾困法案，用于支持病毒检测、疫苗研发，为企业和个人提供救济以及为州和地方政府提供援助。随着疫情持续发展、经济深陷泥潭，国会计划出台新一轮财政救助方案。

美国跨党派研究机构“争取制定负责的联邦预算委员会”当天发表声明说，考虑到政府“不负责任”的税收和支出政策、不断上升的医疗和退休成本，以及为应对疫情而增加的财政支出，美国财政状况将继续恶化。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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