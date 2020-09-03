肯尼亚期待借助服贸会促进经济复苏

新华社内罗毕9月3日电（记者杨臻）2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）将于4日在北京开幕。肯尼亚出口促进与品牌局首席执行官威尔弗雷德·马鲁贝日前接受新华社记者采访时表示，肯尼亚期待通过参加服贸会，促进本国经济在新冠疫情后复苏。

马鲁贝表示，近来肯尼亚出口促进与品牌局与中国驻肯尼亚大使馆合作宣传，吸引了众多肯尼亚服务供应商参加本届服贸会。他希望通过服贸会向世界展示肯尼亚作为投资目的地的吸引力。

“这是一次具有战略意义的重要活动。”马鲁贝说，服贸会将为医疗、信息通信、物流、银行和保险等领域的企业提供综合服务平台，而这些领域对肯尼亚疫情后经济复苏至关重要。

马鲁贝表示，不论是在发展中国家还是发达国家，服务贸易对经济增长的作用都越发凸显。服务贸易有助于提升中小企业竞争力，对扩大国际贸易也至关重要。

他说，中国是肯尼亚主要进口来源国，同时肯尼亚也是中国游客的热门目的地，去年有8.4万人次中国公民来肯旅游，为当地带来可观经济收益。

马鲁贝指出，面对疫情，中国经济展现出强大韧性。肯中贸易潜力巨大，肯方将提高本国农产品检验检疫标准，通过中国电商平台为茶叶、牛油果、鲜花等产品打开市场，提升双边贸易质量和水平。

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