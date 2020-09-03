美疾控中心要求各州做好分发新冠疫苗准备

新华社华盛顿9月2日电（记者谭晶晶）据美国媒体2日报道，美国疾病控制和预防中心近日要求各州做好11月1日前“大规模”分发新冠疫苗的准备。这个时间靠近美国大选时间，而很多卫生专家担心新冠疫苗在今年年底前无法完成研发和审批。

据美国全国广播公司报道，美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德8月底在一封信函中说，美疾控中心已与美国医药批发企业麦克森公司签约，有望在今年秋天向全美各地卫生部门和医疗机构分发数亿剂新冠疫苗。

雷德菲尔德要求美国各州州长为这项“庞大”的计划提供帮助，加速对麦克森公司建立和运营的疫苗分发设施的审批程序，如有必要可放宽相关要求，以便这些设施在今年11月1日之前完全投入运营。

特朗普竞选团队8月下旬公布的连任施政愿景称，将在今年年底前研制出新冠疫苗，让美国人在2021年回归正常生活。美国媒体报道称，特朗普团队希望在11月大选前推进新冠疫苗分发，但很多卫生专家都担心新冠疫苗在今年年底前无法完成研发和审批。

目前，已有几款候选新冠疫苗在美国启动三期临床试验，包括美国生物技术企业莫德纳公司研发的mRNA-1273疫苗，美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司合作研发的一款mRNA疫苗，以及英国牛津大学詹纳研究所和牛津疫苗小组合作研制的AZD1222疫苗等。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇此前表示，根据动物实验及早期人体试验数据来看，他对今年底或明年初研发出安全、有效的新冠疫苗“谨慎乐观”。

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