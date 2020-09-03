阿盟秘书长与联合国中东问题特使就巴以问题通电话

新华社开罗9月2日电（记者吴丹妮）阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长盖特2日与联合国中东问题特使姆拉德诺夫通电话，表示阿盟致力于以国际法和联合国有关决议等原则为基础解决巴以问题。

盖特在当天发表的一份声明中说，解决巴以问题的这些原则是阿拉伯国家的广泛共识，得到国际社会和联合国的支持。他重申，国际社会应确保“任何新的事态发展或立场”都符合巴勒斯坦的利益。

声明说，盖特与姆拉德诺夫在通话中表示应以“两国方案”为基础解决巴以问题，避免地区紧张局势升级，确保巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）日前与以色列达成的谅解协议继续实施。

据报道，哈马斯8月31日晚宣布与以色列达成谅解协议，以遏制地区紧张局势升级。哈马斯和加沙地带其他武装派别同意完全停止向以色列放飞带有纵火装置的气球和其他形式的攻击行动。以色列则决定从9月1日起重新开放与加沙地带南部接壤处的凯雷姆沙洛姆商品过境口岸，同时将加沙地带捕鱼区恢复至距海岸线15海里。

哈马斯2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。今年8月初以来，加沙地带武装人员不断向以色列方向发射火箭弹和放飞带有纵火装置的气球。作为回应，以方对加沙地带实施军事打击并加大封锁力度。

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