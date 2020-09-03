马克龙表示法国愿与伊拉克加强反恐合作

新华社巴格达9月2日电（记者白平）正在伊拉克访问的法国总统马克龙2日表示，法国支持伊拉克在维护国家主权方面的努力，愿与伊拉克加强反恐合作。

马克龙2日对伊拉克进行为期一天的正式访问。访问期间，马克龙分别会晤伊拉克总统萨利赫和总理卡迪米，就双边关系、地区局势和反恐等议题进行讨论。

马克龙在与萨利赫会谈后举行的联合记者会上说，打击极端组织“伊斯兰国”的战争仍未结束，法国支持伊拉克政府及人民反恐。他表示，伊拉克面临外国干预的挑战，法国支持伊拉克在维护国家主权方面的努力。

萨利赫说，双方在会谈中强调伊拉克打击恐怖主义需要国际社会支持。伊拉克期待在地区发挥重要作用，不希望成为各方冲突的舞台。

卡迪米在与马克龙会谈后举行的联合记者会上说，法国一直是伊拉克的重要伙伴，愿推动两国在经济、文化、安全和军事领域的合作。马克龙表示，法国愿参与伊拉克重要项目建设，特别是巴格达地铁和能源项目。

这是马克龙首次正式访问伊拉克，也是卡迪米今年5月就任总理以来首位访问伊拉克的外国元首。

2014年，法国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标发起空袭。法国向叙利亚和伊拉克派驻大约1000名军人，主要提供后勤、训练、重型火炮和空袭支持。

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