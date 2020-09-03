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英国大学工会警告：百万学生返校恐引发第二波疫情

2020年09月03日09:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦9月3日电（白天行）英国各大学计划在9月重新开放，但英国大学工会（UCU）警告说，大学校园恐怕会成为第二波疫情发源地。

英国大学工会秘书长乔·格雷迪（Jo Grady）说，大学新学年的开始是每年英国人口的最大迁移。会有一百万名学生在全国各地流动。这些学生不会被记录行踪，也不会被测试。“我们非常担心，如果政府和大学不介入并阻止这种情况, 大学或成为第二波疫情中的养老院”。养老院作为老年人最为集中的地方，曾是英国疫情重灾区。

英国大学工会表示，政府和大学决定在几周后全面重新开放校园的计划，会给英国公共卫生带来风险。工会希望政府为在校生进行强制性的病毒测试。但是，一些大学的工作人员认为应该限制学生人数。

代表英国大学领导人的组织Universities UK表示，许多员工希望“在安全和适当的情况下”返回面对面的教学和研究。

已经复课的诺丁汉大学的教授乔纳森·鲍尔说，大学意识到返校学生有被感染的潜在风险，将认真对待这一风险。他列举了已经回到诺丁汉的兽医专业学生，称赞他们应对疫情的举止和态度非常好。

牛津大学循证医学中心主任卡尔·海内汉教授说，学生重返大学是安全的。但他建议，大学可以将面对面教学推迟至春季学期结束或2021年夏天，届时新冠病毒的威胁可能会减少。

英国首相鲍里斯·约翰逊一直呼吁英国人在解封后恢复接近正常的状态，帮助经济增长。财政部首席秘书斯蒂芬·巴克莱（Stephen Barclay）表示支持大学需要回到正常步调，学生能够做到这一点。英国政府表示，“有信心大学通过采取保持社交距离、限制上课时间等措施为返回学生做好充分的准备”。

记者采访了部分中国留学生，对于是否返校，伦敦国王学院的涂同学表示将选择在北京上网课，圣诞假期结束后可能会回到伦敦继续学业。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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