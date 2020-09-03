马克龙一个月内两访黎巴嫩斡旋

法国总统埃马纽埃尔·马克龙8月31日访问黎巴嫩，这是他一个月内第二次访黎，行程安排充满“象征”意义。用他自己的话说，斡旋黎巴嫩政局相当“赌博”。

同一天，黎巴嫩国民议会投票选出新总理，牵头组建新一届政府。马克龙抵达黎巴嫩首都贝鲁特前，外交官穆斯塔法·阿迪卜以新总理身份亮相，肩负带领黎巴嫩走出当前经济困境的期望和重任。

马克龙到访适逢黎巴嫩划归法国委任统治百年。8月31日晚一下飞机，他先去拜访黎巴嫩年过八旬的知名女歌唱家费鲁兹。西方媒体报道，在黎巴嫩，人们认为费鲁兹的歌曲可以弥合各派纷争。稍后，马克龙与黎前总理萨阿德·哈里里会面。

马克龙9月1日早首先前往黎巴嫩东北部毕布勒地区一片森林，种下一棵黎巴嫩的国树雪松。与此同时，多架法国战机在天空编队飞行，留下代表黎巴嫩国旗的红、白、绿三种颜色。

法国总统府在一份声明中说，植树显示马克龙“对黎巴嫩的未来有信心”。在植树仪式中，马克龙接见并拥抱11岁女孩塔玛拉·塔亚。她的母亲在8月4日的贝鲁特港爆炸中丧生。马克龙在社交媒体推特发文说，黎巴嫩将能够再次站起来。

之后，马克龙在爆炸发生后第二次前往贝鲁特港，视察8月14日停靠贝鲁特的法国西北风级两栖攻击舰“托内尔”号现场分发救援物资，并与大约400名在现场协助黎巴嫩军队清理爆炸废墟的法国士兵会面。

路透社先前以黎巴嫩政府一名高级官员为消息源报道，黎巴嫩多派支持阿迪卜出任总理，马克龙起到关键推动作用。

虽然获得各派认可，但新总理阿迪卜面临长期艰巨的重建任务，以及难于稳定的民心。法国和国际社会先前表态，在黎巴嫩施行改革打击腐败、改善治理之前，不会在经济上施以援手。

美联社报道，拥有黎巴嫩和法国双重国籍的阿迪卜已经承诺在组建新政府的同时推动改革，争取与国际货币基金组织达成一项救助协议。

马克龙此行动身前“吹风”，告诉黎巴嫩政治阶层，他想要看到各党派领导人接受改革的实际行动，包括在“6至12个月内”推动变革和举行议会选举的具体时间表。

马克龙说，要迎来真正的改变，接下来3个月“至关重要”，如果没有改变，他将调转方向施以惩罚，包括阻拦国际金融救援方案、制裁黎巴嫩统治阶层。“这是这个（政治）系统最后的机会。”他从巴黎飞往贝鲁特途中告诉美国《政治报》记者。

贝鲁特港爆炸适逢黎巴嫩经历自1990年内战结束以来最严重的经济危机。世界银行估计，这场爆炸造成46亿美元直接损失，以及35亿美元经济连带损失。联合国机构警告，黎巴嫩全国一半以上人口在今年年底前可能面临食品危机。

国际社会先前已经承诺向黎巴嫩提供大约3亿美元的紧急救助。法新社报道，马克龙8月31日说，他准备在10月主持召开第二轮黎巴嫩援助会议。

为显示黎巴嫩正在推动改革，即将离任的财政部长加齐·瓦兹尼8月31日签署3份关联黎巴嫩中央各银行账目的审计协议，查明国家巨额资金使用明细。

马克龙在8月初贝鲁特港爆炸后第一次访问黎巴嫩时说，他不会给“一个失去民众信任的政府开出空白支票”，呼吁黎巴嫩政界创造“新的政治秩序”。不过，面对难以平息的民怨和示威活动，马克龙承认自己的斡旋是一场赌博。

他告诉《政治报》记者：“我能意识到，我押下一桩有风险的赌注……我把手里仅有的筹码放在了桌上，我的政治资本。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)