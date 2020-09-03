迟报数万份结果　美佛州“拉黑”病毒检测企业

美国佛罗里达州政府1日宣布断绝与美国奎斯特诊疗公司的往来，指认这家知名临床诊断公司未能及时与州政府分享今年4月至今近7.5万份新冠病毒检测结果。

路透社报道，佛州州长罗恩·德桑蒂斯当天要求州卫生局和州紧急措施署“拉黑”奎斯特诊疗公司，致后者股票价格在午后交易中下跌近3%。

美国消费者新闻与商业频道报道，州长办公室直到8月31日才发现大量新冠病毒检测结果遭积压。德桑蒂斯1日发表声明说：“相信奎斯特诊疗公司已放弃在佛州推行受民众信赖检测的能力。”

近7.5万份新冠检测中，大部分为两周前所做，但最早可回溯至今年4月。

佛州卫生局说，奎斯特诊疗公司的做法“不可接受”，更多缘于“数据处理问题”、而非企业所声称的“技术问题”。因为该公司向全部检测呈阳性的人通报了结果，却没有知会州政府。

佛州卫生局说，如果排除这部分积压检测结果，佛州截至8月31日的阳性检出率大约为5.9%；计入积压检测结果，阳性检出率将跃升至6.8%。

奎斯特诊疗公司回应，导致检测结果积压的“技术问题”目前已解决，强调已为佛州开展大约140万次检测。“我们对与州卫生局合作、提供满足病患诊疗和公共卫生响应所需检测持开放态度。”

佛州紧急措施署发言人贾森·梅森说，奎斯特诊疗公司先前只在州政府运营的检测点做“有限数量”检测，今后将无法使用州检测点。州政府今后将转靠其他病毒检测实验室。

消费者新闻与商业频道报道，美国各地病毒检测实验室今年初夏时都遭遇检测速度赶不上病例增加速度的窘境，当时检测点曾排起长队，部分人等了一周多才拿到结果。

尽管随后又有新型检测工具上市、减轻了商业实验室负担，美国联邦参议员伊丽莎白·沃伦和蒂娜·史密斯仍担忧，美国几家大型商业实验室可能在流感季来临时遭遇流感和新冠的“双重夹击”，再次导致其“难以及时检测并发送结果”。（海洋）（新华社专特稿）

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