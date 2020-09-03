疫期关边界　美国人跨境买药难

新冠疫情期间，美国与加拿大和墨西哥的边界对绝大多数公民关闭，导致在国内买不起药的美国人跨境买药和就医困难。

【价差大】

按摩师斯蒂芬妮·博兰住在明尼苏达州布雷纳德市，9岁儿子去年底确诊患糖尿病。博兰以往驱车大约12小时到加拿大买胰岛素，以节省开支。一包多支的注射胰岛素可以用好几个月，在加拿大售价不到100美元，在美国卖530美元。

疫情期间，博兰无法工作，做财务顾问的丈夫收入减少。家庭收入大幅缩水之际，他们因边界关闭无法跨境买药。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，大约230万美国人在境外买处方药。对一些美国人来说，能否买得起胰岛素等药物关乎生死。

得克萨斯州休斯敦市居民丹尼尔·卡莱尔现年60岁，患糖尿病，过去三年都去墨西哥买药。

卡莱尔说，他2017年在休斯敦找牙医补牙，医生开价1万美元。他没有医疗保险，付不起这“天价”治疗费。忍痛一段时间后，他驱车数百公里，到墨西哥边境小镇新普罗格雷索就医。

“一过（边境）桥，就会有人问你‘要找牙医么？要找药店么？’”卡莱尔说，他补牙花费750美元。卡莱尔随后到一家药店询问一款口服胰岛素售价。店家开价一小瓶70美元。一番讨价还价后，他以20美元买下。同一药品在美国标价274.7美元。

卡莱尔后来只在墨西哥买药，然而疫情期间无法跨境买药。

墨西哥和加拿大与美国边境多个地点的药店员工说，疫情期间来买药的美国人大幅减少。

【病不起】

CNN报道，美国食品和药物管理局给药品入境留有“灰色空间”。药管局网站的条文写道，不超过3个月用量的药品“或许”可以入境。

加拿大温哥华市距加美边界不到一小时车程。温哥华一家药店经理乔丹·罗森布拉特说，疫情期间，美国人网购他们药品的订单激增；店员每天要给数以百计美国顾客寄送药品，药品入境几乎没遇到过问题。

也有美国人不敢网购加拿大药品，担心药品在海关被没收，或者运输延迟或海关清关慢导致胰岛素等对温度敏感的药物变质。

CNN报道，随着美国疫情持续严重，将近1300万人失业，导致这些人可能买不起医疗保险；低收入者病不起，即使是按加拿大药价，一些人也捉襟见肘。

上述药店经理说，他和店员最近听到一些美国顾客诉说失业后的经济困难，“有些美国顾客在我们这里买药很多年了……我们寄去他们需要的药并告诉他们‘有钱了再付吧’。”

CNN报道，美国将近2800万人没有医疗保险。即使有医疗保险的人，有些也负担不起治疗糖尿病的药费，其中一些人在网上偷偷求得非法转手的处方药。

十多名美国糖尿病患者告诉CNN记者，他们参加过社交媒体上的“胰岛素交换”。一名胰岛素交换活动组织者说，求药的糖尿病患者疫情期间激增；仅7月最后一周，她募集到人们捐赠、市场价合计大约2.4万美元的胰岛素。

美国药管局一名发言人说：“药管局不建议分享或倒卖糖尿病药物，包括胰岛素，质疑这类分享或倒卖药品的安全性和有效性。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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