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“流量包”助力巴西高校学生线上复课

本报驻巴西记者  李晓骁

2020年09月03日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　巴西教育部日前宣布，向低收入家庭提供免费移动数据流量包，助力贫困学生新学期线上复课。受新冠肺炎疫情影响，巴西各类高等院校3月起陆续暂停线下授课，改为网络授课。由于一些学生家庭经济条件困难、网络设施不完善等诸多因素限制，全国普及“云端”上课困难重重。分析认为，巴西教育部此举有利于家庭贫困和偏远地区的学生跟上教学进度，让他们的受教育权得到保障。

　　据悉，巴西教育部将投入2400万雷亚尔（1雷亚尔约合1.3元人民币），为就读于联邦公立大学和学院的低收入家庭学生开通有效期为90天、10GB到40GB不等的流量包，或为他们发放有效期为30天、5GB到40GB不等的预付费上网卡，提供网络条件。

　　巴西教育部表示，预计免费流量包措施将惠及40万名学生。戈亚斯联邦大学校长马杜雷拉指出，学校8月31日恢复远程授课，但由于网络费用和上网设备价格高昂，低收入家庭的学生复学得不到保障，教育部的新政策为这些学生提供了及时帮助。该校教授杰奎琳说：“我们将使用各种技术和资源，确保不让任何一个学生掉队。有了流量包，学校大约5000名贫困学生不用再担心上学的问题。”

　　“我家住在农村，网速非常慢。”22岁的索萨就读于巴西利亚大学工程系，此前上网课时声音画面都得不到保障，影响学习效果。“学校为我提供了流量卡，网速快多了，再也不会错过老师讲的内容了。”

　　除了“流量包”，巴西多所学校还积极为低收入家庭学生提供硬件设备。戈亚斯联邦大学开展了“数码日”活动，计划为低收入家庭学生筹集5000台电脑。马杜雷拉表示，远程教学同样必须保证教育质量和机会公平，“戈亚斯联邦大学每4名学生中就有3名来自低收入家庭，我们努力为这些孩子提供帮助，减少疫情的冲击”。里约热内卢联邦大学在官网发起捐款倡议，希望借助社会各界的力量，为贫困学生购买电脑等设备。

　　（本报里约热内卢9月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月03日 17 版）
(责编：杨光宇)
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