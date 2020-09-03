各方重申维护伊核问题全面协议

据新华社维也纳9月1日电 （记者于涛）9月1日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在奥地利维也纳举行。欧盟对外行动署秘书长施密特主持会议，伊朗副外长阿拉格齐、俄罗斯副外长里亚布科夫及法国、德国、英国相应官员与会。中国外交部军控司司长傅聪率团出席。

傅聪强调，完整、有效执行全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。中方希望全面协议各方坚持在联委会框架下通过对话协商解决履约分歧，恢复协议权利和义务平衡。中方欢迎和赞赏伊朗与国际原子能机构就保障监督问题达成共识，呼吁各方共同推动有关共识得到切实履行。同时，全面协议不可能解决所有地区安全问题。中方支持在维护全面协议有效性和权威性的前提下，另辟一个对话平台，就维护地区和平稳定形成新的共识。

会后，欧盟发表主席声明，表示各方均强调应维护并全面执行经由安理会第2231号决议核可的全面协议；重申美已单方面宣布退出全面协议，不再是协议参与方，不能启动安理会第2231号决议规定的“快速恢复制裁机制”；欢迎国际原子能机构和伊朗发表并落实关于保障监督问题的联合声明；表示将继续在联委会框架下讨论全面协议履约问题；重申各方在美取消制裁豁免背景下，对继续推进阿拉克重水堆改造项目负有共同责任。

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 17 版）

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