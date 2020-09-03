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加强多边主义 共创美好未来

——纪念联合国成立七十五周年国际研讨会举行

本报记者  龚  鸣

2020年09月03日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　9月1日，纪念联合国成立75周年国际研讨会在北京举行。本次研讨会以“加强多边主义，共创美好未来”为主题，由中国联合国协会和中国人民外交学会共同举办。联合国驻华机构代表、中外知名专家学者、高校和研究机构代表等以现场和视频连线方式参会。代表们呼吁国际社会支持联合国在国际事务中发挥核心作用，反对一切形式的单边主义和保护主义，以团结合作应对全球挑战。

　　“当今世界充满危机和挑战，各国更加意识到人类休戚与共、命运相连。”博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文认为，维护多边主义体系、促进多边合作比以往任何时候都重要。应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，需要各国继续秉持联合国宪章宗旨和原则，加强联合国的作用，以多边形式携手合作。

　　马耳他常驻世贸组织代表、前外长特里戈纳认为，当今世界，和平与发展仍是主题，多边合作符合各国共同利益。各国必须继续坚定维护联合国权威和地位，推动和平合作，支持多边主义。

　　“只有多边主义才能更好推动和平发展，应对共同挑战。”新加坡国立大学教授、前驻联合国大使马凯硕认为，世界越来越互联互通，面对全球性挑战，没有哪个国家可以独自应对，全球应该团结起来、达成共识，加强联合国在全球治理体系中的作用。

　　作为最大的发展中国家和联合国常任理事国，中国始终恪守联合国宪章宗旨和原则，不断促进人类和平发展事业。与会人士赞赏中国支持联合国事业，维护多边主义，为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献。

　　联合国常务副秘书长阿明娜表示，在国际事务中，中国始终积极承担并履行相应的国际义务和责任，在应对气候变化、南南合作、促进全球减贫等方面发挥重要作用，为寻找应对全球性挑战的可行性方案提供助力。国际社会应以联合国成立75周年为契机，坚持多边主义，齐心协力推动可持续发展。

　　斯洛文尼亚前总统图尔克表示，中国为落实联合国千年发展目标作出重要贡献，将在推动全球可持续发展中扮演更加重要角色。中国是多边主义的坚定支持者和践行者，共建“一带一路”为各国发展提供机遇，将为世界带来更美好的未来。

　　巴基斯坦前总理阿齐兹认为，疫情给世界带来冲击，中国在抗击疫情方面树立了典范。在单边主义、保护主义上升的背景下，构建人类命运共同体至关重要，各国必须加强合作、深化共同利益。世界期待中国在国际舞台上发挥更大作用，推动建立更加公正合理的国际秩序。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月03日 17 版）
(责编：杨光宇)
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