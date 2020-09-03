美在中东外交“组合拳”效果有限（国际视点）

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美国近期在中东地区持续开展密集外交活动，除了撮合阿联酋和以色列就关系正常化达成协议，还试图说服更多阿拉伯国家转变对以色列的态度。分析认为，美国推动阿以双方关系改善有其自身考量，但绝大多数阿拉伯国家对此顾虑重重。阿以关系走向还有待观察。

连日来，美国总统高级顾问库什纳、国家安全事务助理奥布莱恩、国务卿蓬佩奥等高官密集访问中东，利用阿联酋和以色列关系改善之机加大力度“牵线搭桥”，助推今年1月公布的所谓“中东和平新计划”。美国还筹划在几周内举行中东“和平峰会”。

舆论普遍认为，美国此番外交活动有重新整合地区盟友等多重诉求，意在巩固其中东外交成果。然而，中东地区核心议题巴勒斯坦问题尚未解决，美国政府的外交算盘，很难得到阿拉伯国家真正认同，地区国家对“同以色列关系正常化”普遍持谨慎态度。

美国——

密集活动，施压改善阿以关系

8月30日，库什纳开始对以色列、阿联酋、巴林、沙特阿拉伯和卡塔尔进行访问。8月31日，库什纳、奥布莱恩及以色列高级官员搭乘商业航班途经沙特前往阿联酋。这是以色列首架赴阿联酋的商业航班，也是沙特首次允许以色列商业航班飞越沙特领空。8月13日，在美国撮合下，阿联酋和以色列就关系正常化达成协议。

在两天的行程中，美国、以色列和阿联酋三方就以色列同阿联酋关系正常化问题进行会谈，商讨安排以色列同阿联酋两国领导人前往华盛顿举行签约仪式。美国《外交政策》杂志网站评论说，美国官员接连访问中东是为了推动以色列与阿联酋签署和平协议。据报道，为展示其中东外交成果，美方希望签约仪式最快在9月举行。协议一旦签署，将是以色列近26年来首次与阿拉伯国家达成和平协议，阿联酋则成为首个与以色列达成和平协议的海湾国家。

在访问阿联酋之前，库什纳和奥布莱恩8月30日与以色列总理内塔尼亚胡会晤。库什纳表示，以色列同阿联酋的和平协议是一项历史突破，未来将有更多阿拉伯国家与以色列建立正常关系。内塔尼亚胡表示，以色列目前正与多个阿拉伯国家就关系正常化问题开展“秘密对话”。

抵达阿联酋后，库什纳呼吁巴勒斯坦加入和平谈判，称巴勒斯坦不应“纠缠过去”。今年1月，美国政府公布了所谓的“世纪协议”，因明显偏袒以色列而遭到阿拉伯国家抵制。美以官员还表示，其他阿拉伯国家与以色列建立关系的基础是“共同的商业、安全利益以及对伊朗的敌意”。美国目前正力推逊尼派主政的阿拉伯国家与以色列联手，组建中东反伊朗网络，打压伊朗。

在此之前，蓬佩奥8月23日至28日访问以色列、苏丹、巴林、阿曼、阿联酋，意在推动苏丹、巴林等国承认以色列。另据报道，美国正在筹划几周内在海湾国家举行中东“和平峰会”，除阿联酋和以色列外，沙特阿拉伯、埃及、约旦、巴林、阿曼、摩洛哥、苏丹等阿拉伯国家都在受邀之列。

阿拉伯国家——

各有顾虑，相关问题表态谨慎

路透社报道说，目前看来，还没有其他阿拉伯国家表示愿意跟随阿联酋，在与以色列关系正常化的问题上做出承诺。在蓬佩奥访问期间，苏丹表示过渡政府无权与以色列达成关系正常化协议；巴林强调应努力推动和平解决巴以冲突，等同于婉拒了与以色列关系正常化的提议；阿曼在对以关系正常化上不置可否。沙特王室一名高级成员表示，在以色列和巴勒斯坦签署涉及巴勒斯坦建国的和平协议以前，沙特不会效仿阿联酋的做法。

1948年以色列建国以来，以阿拉伯国家为一方，以色列为另一方，双方共发生了5次中东战争。目前，在中东地区，以色列仅与埃及和约旦有外交关系。

8月31日，巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会成员阿什拉维说，库什纳和他的团队“争先恐后地说服尽可能多的阿拉伯国家领导人”参加白宫签字仪式，以提振选情，但这个协议“不会给地区带来和平”。伊朗最高领袖哈梅内伊9月1日发表讲话，谴责阿联酋同意与以色列关系全面正常化，认为这是“对伊斯兰世界、阿拉伯国家和巴勒斯坦的背叛”。

美国《外交政策》杂志网站评论说，美国推动其他海湾国家与以色列实现正常化的目标“希望渺茫”。《外交政策》杂志评论员丹·哈弗蒂称，起初外界一度认为巴林和苏丹可能很快会效仿阿联酋，但此后两国都否认了这种说法。“蓬佩奥中东之行并未能说服他所访问的任何国家的领导人改变立场；库什纳似乎也不太可能取得更大进展。”

印度亚洲新闻社引用分析人士的话说，在阿拉伯世界，巴勒斯坦问题是一个主要的政策考虑因素，对以色列的正式承认被许多人视为背叛。至少在目前，阿拉伯国家不太可能出现“多米诺骨牌效应”。专家认为，美国大选日益临近，沙特等国各有顾虑，采取观望态度，不愿贸然决定。

舆论——

症结未解，地区不稳定因素增加

美国媒体分析称，随着大选临近，美国政府在中东政策上的调整越发明显。美高官先后高调访问中东，力促以色列同阿联酋在美国签约，并推动其他阿拉伯国家承认以色列，同时围堵伊朗，都是着眼于扩大外交成果，服务于国内政治需要。

美联社认为，美国现政府高调渲染阿以关系改善的意义，目的是进一步赢取以色列保守派和犹太裔美国人的支持，用外交加分拉升选情。

《以色列时报》称，美在推动以色列与中东地区国家关系正常化的同时，也希望联合地区力量，推动重启对伊朗制裁。美加大布局中东有继续整合中东力量反对伊朗的现实考量。

中东媒体分析称，近些年，伊朗、土耳其等国家在中东地区的影响力不断提升，这些变化给阿拉伯国家和以色列带来压力，使得双方存在逐渐走近的现实需要。但基于历史原因，阿以民间隔阂犹存，双方真正走近尚需时日。

舆论普遍认为，中东地缘政治大环境变化正促使阿拉伯国家和以色列走近，但地区核心议题巴勒斯坦问题尚未解决，阿以关系走向还有待观察。卡塔尔半岛电视台网站报道称，在美国的推动下，部分阿拉伯国家已经先同以色列改善关系，这将使得巴方谈判筹码变少，让巴勒斯坦问题被进一步边缘化。如果“两国方案”的前景变得黯淡，地区不稳定的因素将会增加。

（本报华盛顿、开罗9月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月03日 17 版）

(责编：杨光宇)