国际观察：投资中国就是投资未来

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济受到重创，各主要经济体均出现不同程度衰退，全球贸易链、产业链面临严峻挑战和深刻变革，经济全球化遭遇更强劲逆流，单边主义、保护主义甚嚣尘上。在此背景下，作为世界第二大经济体，中国是开放还是封闭、是合作还是脱钩、是外资竞相投资的热土还是纷纷撤离的荒地，何去何从备受瞩目。

开放决心坚定不移

开放是国家繁荣发展的必由之路！这是42年改革开放给予我们的重要启示。正是因为坚持对外开放，打开国门搞建设，中国摆脱了积贫积弱，发展成为全球制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国、外汇储备第一大国。当前，以开放促改革、促发展，仍是中国不断取得新发展成就的重要法宝。在8月24日召开的经济社会领域专家座谈会上，习近平主席明确指出，新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环，中国同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。9月1日召开的中央全面深化改革委员会第十五次会议也再次强调，中国要站在历史正确的一边，坚定不移扩大对外开放，增强国内国际经济联动效应，推进对外贸易创新发展，深化科技创新、制度创新、业态和模式创新，加快提升贸易质量，稳定产业链供应链，培育外贸新动能，深入推进贸易便利化，优化外贸发展环境。

开放措施不断落地

一分部署九分落实。今年以来，中国总体关税水平已降至7.5%以下，低于世界绝大多数国家，接近发达国家水平。随着外商投资法及其实施条例正式实施、全面取消商务领域外资企业设立及变更的审批和备案、实施信息报告制度、大幅压减负面清单，一系列旨在扩大开放、稳外贸稳外资的政策措施进一步改善外资营商环境。在促进外资增量方面，发布了2020年版外商投资准入负面清单，按照只减不增的原则进一步缩减了负面清单，全面放宽了一、二、三产业的外资准入限制；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，出台新的配套优惠政策；授权全国地级及以上城市开展外商投资企业注册登记，大大便利外资进入中国内陆地区。在维护外资存量方面，积极帮助在华外资企业克服疫情等带来的不利影响，保障其同等享受中国各级政府出台的助企纾困政策。比如，在现存的40多万家外资企业中，90%以上都是中小微企业，他们均可享受国家和部门层面以及地方政府出台的一系列旨在帮助困难中小微企业渡过难关的财税、金融、社保、就业等方面政策支持；对重点外资项目一视同仁加大用地等保障，提高外资高新技术企业认定便利度；新近出台的减税减费等政策外资企业同等享受等。未来，中国还将进一步落实好外商投资法及其配套法规，加强外商合法权益保护，确保内外资企业一视同仁，让外商愿意来、留得住、能发展。

开放未来外界看好

金碑银碑不如外界的口碑。近日，英国智库伦敦国际战略研究所分析师大卫·拉米雷斯发表名为《新冠疫情：全球贸易和疫后供应链》的文章认为，新冠疫情后全球供应链将加快重组，中国仍将扮演“关键角色”，各国与中国进行大规模“经济脱钩”不切实际。首先，生产重新布局和供应链重塑极端复杂，耗时且成本高昂。其次，东南亚一些国家尽管制造业不断发展，但仍高度依赖从中国进口原材料及零部件，并且在基础设施方面也与中国存在较大差距。第三，中国经济体量和人口规模是其他国家无法比拟的，跨国企业之所以在中国设厂，就是为了拥有更多机会直接接触中国14亿消费者。文章最后认为，新冠疫情后，可靠性将取代低成本，成为供应链管理的主要目标。中国完善的基础设施、庞大的经济体量以及广阔的消费市场，为跨国企业提供了可靠的生产与交易平台。最新数据显示，99.1%的外企表示将继续在华投资经营，89%的欧盟企业不会考虑把产业链撤出中国，91%的受访美国企业在华业务保持盈利，83%表示将中国视为全球最重要市场之一，近70%的受访企业对中国市场未来五年的商业前景表示乐观，75%表示未来一年将保持或扩大在华投资规模。此外，今年外资大项目持续落地，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。今年1-7月，外商在华新设企业18838家，其中日本在华新设企业415家、美国860家、韩国849家、新加坡584家、英国296家、德国245家。这些都是世界给中国经济投下的“信任票”。

不拒众流，方为江海。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。开放的中国将始终是世界的机遇，寻求与中国脱钩，就是与发展机遇脱钩，就是与最具活力的大市场脱钩，就是与未来脱钩！无论国际风云如何变幻，中国将始终坚定不移维护多边主义和自由贸易，不断扩大开放，以自身发展推动世界共同发展，为疫后全球经济复苏贡献力量。

(责编：徐祥丽、杨牧)