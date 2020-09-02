黄埔军校澳大利亚联谊会纪念抗战胜利75周年

人民网堪培拉9月2日电 （记者刘天亮）9月3日是抗日战争胜利纪念日。黄埔军校澳大利亚联谊会于9月2日举行网络座谈会，纪念中国人民抗日战争胜利75周年。参会人员追忆抗战的光辉历史，缅怀为抗战胜利做出巨大牺牲和杰出贡献的黄埔前辈，盛赞他们在抗战中铸造的黄埔军魂。

联谊会会长陈蔚东在发言中指出，黄埔前辈们在抗日战争中把国家大义放在第一位，以挽救中国的危亡为己任，不要身家性命地共赴国难，同仇敌忾地与日寇浴血奋战，终于打败了日本侵略者，创造了中外战争史上罕见的弱国打败强国的奇迹。中国人民抗日战争的胜利为国家的独立和民族的解放开创了新局面，也为世界反法西斯战争的胜利和世界和平做出了极其重要的历史贡献。

副会长陈璞在发言中讲述了她的父亲陈中柱将军的英勇事迹。1941年6月初，陈将军率部在苏北战场和日寇激战，因寡不敌众，身中六弹而壮烈牺牲。疯狂的日军竟残忍地割下他的头颅去向指挥部领赏。将军夫人怀着身孕直闯日军指挥部索要丈夫的头颅，其勇气令敌人震惊。黄埔师生在抗战期间与日军英勇作战，谱写出许多惊天动地泣鬼神的悲壮历史篇章，他们永远值得我们怀念。

黄埔后人张宁天认为，黄埔将士们在抗日战争中建立的显赫战功，为黄埔军校赢得了举世瞩目的荣誉。他们以实际行动诠释着“爱国革命”的黄埔精神，并使之得到升华。抗日战争胜利一个非常重要的成果就是台湾回归祖国。如今两岸还处于分离状态，促进祖国统一是黄埔人光荣神圣的使命。大家一致表示要传承和发扬黄埔精神，团结凝聚海峡两岸的黄埔同学和亲友以及世界各地的黄埔人，为完成中国的统一大业多做贡献。

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