新华社开罗9月1日电 （国际观察）以阿“互加好友”模式开启了吗

新华社记者王昊

经过为期两天的访问，以色列代表团9月1日在阿联酋首都阿布扎比与阿联酋政府签署两国第一份银行和金融领域合作谅解备忘录。与此同时，美国继续加大在中东的外交行动。

分析人士指出，以色列与阿联酋“互加好友”的举动固然引人瞩目，但“朋友圈”建设是个大工程。中东地区地缘政治形势历来错综复杂，利益各方仍保持谨慎的试探性态度，以色列与阿联酋乃至阿拉伯世界关系未来如何发展，以及美国下一步如何布局，仍有待进一步观察。

以色列和阿联酋：精心准备 合作互利

美国和以色列政府代表团8月31日搭乘以色列首个直飞航班抵达阿布扎比。飞机机身用英语、希伯来语和阿拉伯语写着“和平”字样，首航航班号使用阿联酋的国际区号“971”，返航航班则为以色列国际区号“972”，用意深远。此外，飞机座椅头巾用英语、希伯来语和阿拉伯语印上“创造历史”字样，机场工作人员佩戴印有两国国旗图样防疫口罩，这些细节都显示双方的用心。

以总理办公室9月1日发表声明说，希望以色列与阿联酋间第一份谅解备忘录能够推动双方投资与合作，并表示两国将很快宣布在航空、旅游、贸易和其他领域的合作。

以媒体普遍认为，此访成果显著，为两国后续合作奠定重要基础，尤其是在能源和武器贸易方面。媒体评论员哈盖·阿米特说，双方“真正的交易是武器”，以色列在武器和网络安全技术上每年向阿联酋出口价值几百亿新谢克尔（1新谢克尔约合0.29美元）。

此外，有泛阿拉伯媒体曾报道，阿联酋将从以色列获取先进科技，助力本国经济转型。而更大的战略考量则是共同应对域内大国伊朗。

阿拉伯世界：各有顾虑 博弈加剧

对阿联酋与以色列此番互动，阿联酋媒体反应平淡，阿官方通讯社仅播发零星报道，有关签署备忘录的消息也只有短短两段。埃及《金字塔报》副总编塔里克·塞努提也说，阿拉伯世界普遍将以色列此访描述为“象征性访问”。

分析人士指出，阿联酋与以色列实现关系正常化，并未引发其他阿拉伯国家跟进与以色列建交，尤其在美国大选之前，阿拉伯国家普遍采取观望态度。

一方面，中东地缘政治格局近年来发生显著变化，出于对伊朗的忌惮，逐步改善与以色列的关系成为阿拉伯国家的现实之选。沙特阿拉伯分析人士哈立德在《中东报》刊文说，以巴勒斯坦问题为核心的中东和平进程发生了变化，阿拉伯国家在地区的影响力越来越需要与以色列建立对话来实现，并共同应对来自伊朗的威胁。

另一方面，长期以来，阿拉伯国家与以色列实现关系正常化奉行的前提是巴勒斯坦建国，而从以方目前表态看，其“吞并巴勒斯坦领土”的计划只是暂停，并非终止。沙特已表示，在与以色列实现关系正常化之前必须先以国际协议和决议为基础“实现巴以和平”，巴林也含蓄拒绝了美国推动阿拉伯国家与以色列迅速实现关系正常化的提议。

以色列与阿联酋此番“互加好友”更是遭到巴勒斯坦和伊朗的明确反对。巴勒斯坦解放组织9月1日发表声明说，以色列航班降落在阿布扎比机场“刺伤了巴勒斯坦事业”。伊朗最高领袖哈梅内伊同日发表讲话，认定阿联酋同意与以色列关系全面正常化是对阿拉伯国家和巴勒斯坦的背叛。

美国：巩固同盟 政治作秀

正在中东地区进行访问、斡旋的美国总统高级顾问库什纳9月1日在阿联酋接受媒体采访时表示，在未来几个月里，将会有其他阿拉伯国家效仿阿联酋，与以色列实现关系正常化。据悉，库什纳结束访问阿联酋后，临时决定前往巴林等海湾国家访问。阿联酋舆论认为，这是美国继续进行外交游说攻势的表现。

据以媒体报道，美国还筹划几周内在海湾国家举行中东“和平峰会”，除阿联酋和以色列外，沙特、埃及、约旦、巴林、阿曼、摩洛哥、苏丹等国都在受邀之列。

此前美国国务卿蓬佩奥访问中东五国，劝说阿拉伯世界效仿阿联酋，成效甚微。

分析人士指出，随着美国大选临近，特朗普政府加大了在中东地区的外交行动，以期为大选加分，是典型的“政治秀”。考虑到阿拉伯国家目前的关注点聚焦在应对伊朗，未来不排除特朗普政府在大选前采取进一步外交动作的可能。

然而，中东地区核心问题巴勒斯坦问题尚未解决，美国政府打的外交算盘，牺牲的是巴勒斯坦人民权益，恐难得到阿拉伯世界真正认同。（参与记者：陈文仙、尚昊、苏小坡）

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