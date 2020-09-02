这些文化+科技的“融合新物种”将亮相服贸会

新华社北京9月2日电（记者张漫子）8K有多清晰？“5G+AI”如何进行远程传输？0.6毫米超高清显示屏看影像的感觉什么样？……在即将开幕的2020年中国国际服务贸易交易会的北京新视听展上，这些问题都能找到答案。

由北京市广播电视局、北京市电影局、中国电影博物馆共同主办的北京新视听展位于国家会议中心前广场奥林匹克景观大道11号展馆。展区聚焦建设新网络、发掘新要素、构建新生态、赋能新平台、推广新应用，汇集爱奇艺、京东、华为、百度、优酷、太合音乐等视听企业在文化与科技融合领域的新成果及应用。

在3150平方米的展览面积中，主办方设置了5G+8K视频、视听冬奥智能沉浸体验、新视听场景应用、智慧广电、音频深度融合发展、影视精品等主题展区。

一些国内企业自主研发的技术成果也同时亮相。记者探馆时看到一块宽4.8米、高2.7米的0.6毫米点间距Micro LED 8K超高清显示屏。展区工作人员介绍，该显示屏由利亚德公司自主研发，采用巨量转移技术和倒装工艺，其发光灯的像素尺寸在100微米以下，有发光亮度高、发光角度大、温度低、能耗低、稳定性强等特性。

此外，现场将展示多个国内外先进的视听产品或服务，包括全球首台5G+4K/8K+IP+双屏超高清转播车、广播级轻量化5G+8K+AI+大数据融媒演播车、8K超高清数字电视机顶盒以及8K修复的《开国大典》等影视作品。

为推进视听领域的新基建，北京市广播电视局将携手视听企业和金融机构，围绕“视听+扶贫”“视听+金融”领域签署合作协议，助力视听产业发展。

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