外交部：中欧将共同维护伊核全面协议

人民网北京9月2日电 “外交部发言人办公室”消息，在9月2日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，德国外长马斯在与王毅国务委员共见记者时表示，德中强调保留伊核全面协议的重要性。此外，9月1日，伊核全面协议联委会政治总司长级会议在维也纳召开。你能否介绍中欧在维护伊核协议方面有无进展？

华春莹：中欧在维护伊核问题全面协议方面一直保持着密切沟通。如你所说，中国和俄罗斯、伊朗、法国、德国、英国及欧盟等各方近日召开了伊核全面协议联委会。此次会议的背景是美国妄图单方面挟持联合国安理会对伊朗采取非法行动。中国外交部军控司负责人率团出席了这次会议。

会议发出了各方维护伊核全面协议和安理会权威的明确信息。与会各方均强调，美国早已单方面宣布退出全面协议，不再是协议参与方，无权启动安理会对伊“快速恢复制裁”机制。各方重申继续在联委会框架下讨论全面协议执行问题，并欢迎国际原子能机构与伊朗就对伊保障监督问题达成的共识。

中方在会上指出，美国背弃自身承担的国际法律义务，单方面退出全面协议，恢复对伊朗非法单边制裁并实施长臂管辖，同时极力阻挠其他方执行协议，这是伊核局势紧张的根源。美方在安理会的非法企图遭到普遍反对，不可能得逞。中方重申了各方应坚持在联委会框架内通过对话协商解决分歧的一贯立场，并呼吁各方积极支持国际原子能机构与伊朗方面落实好就保障监督机制达成的共识。同时，中方也支持在维护全面协议有效性和权威性的前提下，另辟一个对话平台，就维护地区和平稳定形成新的共识。总之，中方将与各方一道，站在历史正确的一边，坚定维护多边主义，为推动伊核问题的政治外交解决继续做出不懈努力。

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