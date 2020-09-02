图为中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在会上发言。

人民网北京9月2日电（记者 李欣怡）9月2日，“携手菲律宾：共寻发展商机”视频会议召开。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在会上表示，此次会议的召开，体现了比邻而居的中菲两国命运与共、共克时艰，在共同抗疫中增进经贸合作、促进经济发展的决心。当前，世界经济前景不明，各国必须加强国际合作。

许宁宁在会议致辞中谈到，近年来，在两国领导人的共同引领和各方的共同努力下，中菲友好关系及经贸合作取得了积极成果，为两国在共同抗疫过程中增进经贸合作打下了良好基础。

危机中的合作是最珍贵的合作。许宁宁建议双方企业家利用好今年将举办的中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等平台，增进了解，促进互惠互利、包容开放的合作，实现优势互补，创新驱动和务实对接。

菲律宾驻华大使罗马纳在会议致辞中表示，2018年，中国是菲律宾第一大外资来源国。2019年，中国对菲投资进一步增长，占菲外国投资总额的32%。尽管当前菲经济受到新冠肺炎疫情的冲击，但宏观经济基本面稳固。世界银行和国际货币基金组织预测，明年菲经济将增长6.2%至6.8%。今年上半年菲旅游、交通和酒店行业出现明显收缩，但菲律宾的信息和通信技术(ICT)、银行和金融以及农业仍实现了增长。最新数据表明，制造业生产、出口和进口已经显示出复苏的迹象。

菲律宾贸易与工业部副部长塞费里诺·鲁道夫在发言中表示，中国提出的共建“一带一路”促进了有关国家间互联互通，中国成为了菲律宾最大的贸易伙伴。今年1—7月，菲律宾投资署批准的国内外投资总额比去年同期增长了134%。律宾通过与其他国家和地区签订的自由贸易协定（FTAs)和普遍优惠制度（GSPs）可以为中国企业开拓国际市场提供便利。菲律宾贸工部期待并相信菲中贸易和投资将继续增长。

会上，菲律宾投资署主任、菲律宾基地转换和发展管理局执行副总裁、菲律宾Megaworld国际集团总经理等先后发言推介了商机。菲律宾工商会永久名誉会长和菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙表示，菲商会将努力搭建桥梁，协助双方企业贸易投资合作。

会上，山东省港口集团、无锡金鑫集团、中国建设银行总行等表达了与菲方开展合作业务的积极愿望。山东省港口集团领导人表示，今年1-7月份集团所属青岛港、烟台港等港口与菲律宾进口量同比增长了27%，建议相互借鉴对方先进的港口码头管理经验，加强与菲律宾港口在基础设施建设、港口管理等方面的合作。无锡金鑫集团董事长表示计划参与菲律宾轨道交通建设。中国建设银行总行表示愿意与菲方合作建设线上信息平台，在云端展示项目、贸易和投资的信息，让银行客户随时在线搜索和浏览相关商机。

出席会议的中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国皮革协会、中国农业机械协会、中国塑料加工工业协会、中国信息产业商会、中国建筑材料流通协会、中国医疗器械协会、中国石材协会、中国仪器仪表行业协会等全国性商协会负责人表示，协会将协助企业走进菲律宾。

会议由中国—东盟商务理事会、菲律宾驻华大使馆共同主办。多年来，中国—东盟商务理事会与菲律宾驻华大使馆一直着力推动双方产业及其企业合作。今年上半年，中国与东盟贸易、投资逆势增长。当前，双方互为第一大贸易伙伴和互为重要的投资合作伙伴。

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