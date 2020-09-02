王毅同德国外长马斯举行会谈 

人民网柏林9月2日电（记者 花放）当地时间9月1日，对德国进行正式访问的国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯举行会谈。

王毅表示，当今世界正面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗三大抉择。中德作为独立自主的两支重要力量，应当加强战略沟通，深化战略协调，扩大战略合作，承担起三大任务：

一是加强国际抗疫合作，重振世界经济。在疫情长期化、防控常态化形势下，中方愿同德方有序扩大人员往来“快捷通道”，加强疫苗、药物研发合作，不仅为两国人民健康负责，也为全球公共卫生安全作贡献。我们应倡导国际团结，坚定支持世卫组织，抵制毒化国际抗疫合作的错误言行，落实二十国集团峰会共识，向非洲等欠发达地区提供帮助，为重振世界经济注入更多动力。

二是推动中欧关系稳健成熟，迈向更高水平。发展同德国和欧洲的战略伙伴关系是中方的战略抉择，不是权宜之计，不受第三方影响。中欧是伙伴而不是对手，双方应相互包容、相互借鉴，共同为动荡不安的世界注入更多稳定性。中方愿同德方、欧方筹备好下阶段重要政治议程，深化经贸、气候变化、绿色发展、数字等领域对话合作，年内完成中欧投资协定谈判。希望德方担任欧盟轮值主席国期间为促进中欧互信与合作发挥建设性作用。

三是维护多边主义，反对制造“新冷战”。中方愿同德方加强在联合国、世贸组织等多边机构中合作，共同捍卫联合国权威，共同推进全球治理，共同建设开放型世界经济。双方应加强互利合作，用实际行动维护产业链供应链稳定运行，抵制“脱钩”、去全球化等开历史倒车行为。

王毅强调，中方愿同德方加强人文、智库、媒体、学术、科研机构交流，举行中德高级别人文交流机制第二次会议，举办“中德人文交流年”，推动两国民心相通。

马斯表示，德方高度重视德中、欧中关系，进一步发展德中、欧中关系是德担任欧盟轮值主席国的重要目标。德方愿同中方一道，推动下阶段欧中重要政治议程取得成功。“脱钩”不符合任何一方利益。中国是有重要影响的大国，在应对气候变化等重大国际问题上，没有中国的参与就不可能找到持久解决方案。德方希同中方深化政治、经贸、人文等领域交流合作，携手抗击疫情，开展疫苗合作，保证疫苗可及性。德方愿在相互尊重基础上同中方就有分歧的问题进行坦诚交流。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。同日，王毅还会见了德国总理外事顾问海克尔和经济顾问罗勒，就下阶段中欧重要政治议程交换意见。

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