坚定捍卫世界反法西斯战争胜利成果 反对开历史“倒车”

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”线上研讨会 9月1日线上举行。 中国社会科学院中国历史研究院供图

人民网北京9月2日电 （记者常红）9月1日，中国社会科学院中国历史研究院与俄罗斯历史协会联合主办“以史为鉴·珍爱和平·共创未来——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”线上研讨会。中国社会科学院院长谢伏瞻，中国社会科学院副院长、中国历史研究院院长高翔，中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄罗斯历史协会主席纳雷什金，俄罗斯驻华大使杰尼索夫通过视频连线出席研讨会并致辞。

谢伏瞻在致辞中表示，75年前中国人民取得抗日战争伟大胜利，宣告世界反法西斯战争全面胜利。中国人民抗日战争和世界反法西斯战争，是正义与邪恶、光明与黑暗、进步与反动的大决战。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，今年突如其来的新冠肺炎疫情，给全球经济、政治、文化、社会带来前所未有的冲击，国际治理体系改革面临严峻挑战。历史和现实充分表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，只有珍视和平，才能持续发展；只有不忘过去，才能开创未来。中俄两国人民要并肩共进，坚决维护中国人民抗日战争与世界反法西斯战争的胜利成果，促进世界和平与发展。

纳雷什金在致辞中指出，中俄两国人民为世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲，作出了重要贡献。战争胜利成果被载入史册，值得全世界爱好和平的人们永远铭记。中俄两国历史学家通过此次对话交流，将增进了解、凝聚共识，期待双方未来继续开展更为深入的合作。

高翔在发言中强调，作为世界反法西斯战争的东方主战场和欧洲主战场，中俄两国为世界反法西斯战争胜利发挥了不可替代的作用。抚今追昔，我们应坚定捍卫世界反法西斯战争的胜利成果，坚决反对任何开历史“倒车”行为，抵制霸权主义和单边行径，维护国际公平正义，推动构建人类命运共同体。

杰尼索夫在致辞中表示，世界反法西斯战争是人民为了自由、独立进行的斗争，我们应铭记这段历史、共同维护战后建立的国际秩序。为纪念世界反法西斯战争胜利75周年，中俄共同举办了系列活动，此次研讨会正是系列重要活动之一。

张汉晖在致辞中指出，75年前中苏两国人民在反法西斯战争中相互支持，相互援助，并肩战斗，携手捍卫国家独立与尊严，维护世界和平与正义，构筑起伟大友谊。当今世界正处于百年未有之大变局，作为世界反法西斯战争主要战胜国，中俄肩负着维护世界和平、推动人类发展的特殊使命。

来自中国和俄罗斯历史学界知名专家线上与会，围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的进程及历史意义，共同维护战后国际秩序，中俄加强全面战略协作、携手共促世界和平与发展等议题展开深入研讨。在当前国际形势下，中俄学者共同总结历史经验、汲取历史智慧，对推动中俄两国友好合作深入发展，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系具有重要意义。

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