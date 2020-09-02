未来学校供餐或许是昆虫？日本老百姓的饭桌上出现“昆虫料理”

人民网东京9月2日电（李沐航）“昆虫料理”在不知不觉中已经逐渐走进日本普通民众的生活中。比如在东京都内就有专门以昆虫为食材的料理店、知名生活用品商店也推出了昆虫仙贝。而昆虫食材甚至在未来还有可能走进学校供餐中。日本的食材，将逐渐发生哪些变化，而其原因又是什么，人民网驻日本记者一探其中的“奥秘”。

昆虫可提供人体所需蛋白质

位于京都市北部的“综合地球环境学研究所”（简称“地球研”）近期以“未来学校供餐”为主题举行了一场主题活动。活动上，地球研展示出各类未来可以提供给学生的食品样本。主办方人员就举办初衷表示：“随着气候的变化，生物逐渐失去多样性，蔬菜、水果的栽培也将愈发困难。而人类对蛋白质的摄取，也可以着眼在新的食材上。比如昆虫，其实仅需要通过家庭自身的小菜园，就可以为简单的食品增添色彩，为人体提供所需的营养。”

据地球研介绍，联合国粮食及农业组织（FAO）也对“昆虫食品”进行了推荐，可以作为摄取营养的健康辅助保健药。

地球研研究员SPIEGELBERG介绍：“我对食品生产流通体系的可持续性发展进行了研究。其中，我发现孩子在学校的供餐其实是家庭的共同话题，所以我考虑以未来改变学校供餐体系为契机，让人们逐渐接触、了解昆虫也可以提供人体所必需的蛋白质，从而改变人们固有的饮食习惯。”

“昆虫料理”已走进日本社会

去年，一家专门经营“昆虫料理”的餐饮店在东京都内开业。该店经营者篠原祐太（25岁）还在位于东京都新宿的一家酒吧内举办了昆虫料理活动，让来宾试吃各种料理，从而改变对“食材”的固有观念。

“知了饺子”、“大田鳖泡杜松子酒”、“蟋蟀拉面”等料理纷纷出现在人们眼前，活动中，昆虫料理共有8种。来参加活动的人数则达到了约60人。

原本对昆虫料理就持有很浓兴趣的东京大学研究生迫野贵大（25岁）面对具有季节性的昆虫料理时说：“以昆虫为食材认真制作料理，这样的想法真的非常厉害。”

无印良品于今年春季推出的“蟋蟀仙贝”。（图片来源：无印良品官网）

而在“昆虫料理”概念逐渐进入日本社会的这一整体环境下，日本知名品牌无印良品也于今年春季开始销售“蟋蟀仙贝”，55克含税销售价格为190日元（约合人民币12.24元）。

民众尚需重视营养价值和环境负担

虽然对于“昆虫料理”而言，其营养价值高、对环境不会造成破坏等优点已逐渐引起人们关注。但是，作为一般消费者，在购买食品时，往往还是会忽视上述两个要素。

日本农林水产省就民众购买食品关心问题统计。（图片来源：日本农林产业省官网）

日本农林水产省的问卷调查数据显示，26%的民众重视营养价值；担心环境受影响的人仅占7.8%；普遍民众最为关注的仍然是食材新鲜程度，占到了66.3%；价格64%；安全性55.7%；国产54.8%；味道47.9%。

“蟋蟀料理”亮相人气食谱网站

随着宣传、知识普及的力度加大，“昆虫料理”也逐渐开始被民众所接受。在日本较为人气的cookpad食谱网站上，就可以通过一般民众上传的食谱数据对“昆虫料理”的发展趋势进行了解。截至日本当地时间9月1日，记者检索该网站后发现，牛肉料理共有79225个食谱、虾有61913个、鸡肉有345994个。就连不少日本人难以习惯的香菜菜谱也有19594个。值得关注的是，虽然“蟋蟀料理”只有36个，但与今年3月31日时的仅9个同名料理相比，增长速度最快。可见“昆虫料理”已经逐渐走上日本普通民众的家庭饭桌。

专门提供人工养殖蟋蟀系统、低污染研究企划和相关商品研发的株式会社BugMo首席执行官松居佑典表示：“为了饲养牲畜，人类需要砍伐森林、制作饲料，对环境、资源都是一种破坏。而在不用破坏环境的饲养前提下，蟋蟀也可以提供人体必需的蛋白质养分，所以我们关注到了这一点。而且，蟋蟀属于杂食性昆虫，并不会完全依赖植物而生存。这样，农业上不能对外销售的蔬菜、糠都可以用来饲养蟋蟀。”据松居佑典介绍，蟋蟀含有9种氨基酸，可以有效调节人体所需的氨基酸平衡，非常适合作为低脂质高蛋白质的食材。

(责编：付雪晴(实习生)、刘洁妍)