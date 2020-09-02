人民网>>国际

未来学校供餐或许是昆虫？日本老百姓的饭桌上出现“昆虫料理”

2020年09月02日13:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京9月2日电（李沐航）“昆虫料理”在不知不觉中已经逐渐走进日本普通民众的生活中。比如在东京都内就有专门以昆虫为食材的料理店、知名生活用品商店也推出了昆虫仙贝。而昆虫食材甚至在未来还有可能走进学校供餐中。日本的食材，将逐渐发生哪些变化，而其原因又是什么，人民网驻日本记者一探其中的“奥秘”。

昆虫可提供人体所需蛋白质

位于京都市北部的“综合地球环境学研究所”（简称“地球研”）近期以“未来学校供餐”为主题举行了一场主题活动。活动上，地球研展示出各类未来可以提供给学生的食品样本。主办方人员就举办初衷表示：“随着气候的变化，生物逐渐失去多样性，蔬菜、水果的栽培也将愈发困难。而人类对蛋白质的摄取，也可以着眼在新的食材上。比如昆虫，其实仅需要通过家庭自身的小菜园，就可以为简单的食品增添色彩，为人体提供所需的营养。”

据地球研介绍，联合国粮食及农业组织（FAO）也对“昆虫食品”进行了推荐，可以作为摄取营养的健康辅助保健药。

地球研研究员SPIEGELBERG介绍：“我对食品生产流通体系的可持续性发展进行了研究。其中，我发现孩子在学校的供餐其实是家庭的共同话题，所以我考虑以未来改变学校供餐体系为契机，让人们逐渐接触、了解昆虫也可以提供人体所必需的蛋白质，从而改变人们固有的饮食习惯。”

“昆虫料理”已走进日本社会

去年，一家专门经营“昆虫料理”的餐饮店在东京都内开业。该店经营者篠原祐太（25岁）还在位于东京都新宿的一家酒吧内举办了昆虫料理活动，让来宾试吃各种料理，从而改变对“食材”的固有观念。

“知了饺子”、“大田鳖泡杜松子酒”、“蟋蟀拉面”等料理纷纷出现在人们眼前，活动中，昆虫料理共有8种。来参加活动的人数则达到了约60人。

原本对昆虫料理就持有很浓兴趣的东京大学研究生迫野贵大（25岁）面对具有季节性的昆虫料理时说：“以昆虫为食材认真制作料理，这样的想法真的非常厉害。”

无印良品于今年春季推出的“蟋蟀仙贝”。（图片来源：无印良品官网）

而在“昆虫料理”概念逐渐进入日本社会的这一整体环境下，日本知名品牌无印良品也于今年春季开始销售“蟋蟀仙贝”，55克含税销售价格为190日元（约合人民币12.24元）。

民众尚需重视营养价值和环境负担

虽然对于“昆虫料理”而言，其营养价值高、对环境不会造成破坏等优点已逐渐引起人们关注。但是，作为一般消费者，在购买食品时，往往还是会忽视上述两个要素。

日本农林水产省就民众购买食品关心问题统计。（图片来源：日本农林产业省官网）

日本农林水产省的问卷调查数据显示，26%的民众重视营养价值；担心环境受影响的人仅占7.8%；普遍民众最为关注的仍然是食材新鲜程度，占到了66.3%；价格64%；安全性55.7%；国产54.8%；味道47.9%。

“蟋蟀料理”亮相人气食谱网站

随着宣传、知识普及的力度加大，“昆虫料理”也逐渐开始被民众所接受。在日本较为人气的cookpad食谱网站上，就可以通过一般民众上传的食谱数据对“昆虫料理”的发展趋势进行了解。截至日本当地时间9月1日，记者检索该网站后发现，牛肉料理共有79225个食谱、虾有61913个、鸡肉有345994个。就连不少日本人难以习惯的香菜菜谱也有19594个。值得关注的是，虽然“蟋蟀料理”只有36个，但与今年3月31日时的仅9个同名料理相比，增长速度最快。可见“昆虫料理”已经逐渐走上日本普通民众的家庭饭桌。

专门提供人工养殖蟋蟀系统、低污染研究企划和相关商品研发的株式会社BugMo首席执行官松居佑典表示：“为了饲养牲畜，人类需要砍伐森林、制作饲料，对环境、资源都是一种破坏。而在不用破坏环境的饲养前提下，蟋蟀也可以提供人体必需的蛋白质养分，所以我们关注到了这一点。而且，蟋蟀属于杂食性昆虫，并不会完全依赖植物而生存。这样，农业上不能对外销售的蔬菜、糠都可以用来饲养蟋蟀。”据松居佑典介绍，蟋蟀含有9种氨基酸，可以有效调节人体所需的氨基酸平衡，非常适合作为低脂质高蛋白质的食材。

(责编：付雪晴(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved