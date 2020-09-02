全球疫情简报：澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠 日本8月新增确诊创纪录

新华社北京9月2日电 9月1日全球疫情简报：澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠 日本8月新增确诊创纪录

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间9月1日14时48分（北京时间1日20时48分），全球确诊病例较前一日增加208215例，达到25327098例；死亡病例增加3957例，达到848255例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间2日7时28分，全球新冠确诊病例达25605533例，死亡病例为853290例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达6071971例，死亡病例为184589例。

新闻事件

澳大利亚沃尔特与伊丽莎·霍尔医学研究所研究发现，原本为治疗严重急性呼吸综合征（SARS）而设计的化合物在实验室中显示出抑制新冠病毒的特性，未来还有望以此为基础开发可对抗多种冠状病毒的广谱药物。

日本政府新冠病毒对策分科会分析认为，日本疫情已在7月底达到峰值，8月出现缓慢下降趋势。不过，8月新增确诊病例数仍有约3.2万，为迄今单月新增最多，尤其是8月上旬连续多日单日新增超1000例。

德国巴伐利亚州8月31日宣布，作为“安全缓冲”，在一周后开始的新学期，教师与中学生必须在课堂上戴口罩，“缓冲”时间初定为9天。而在德国已经开学的联邦州，各地中小学均不强制师生在课堂上戴口罩，但有一些州要求必须在走廊、厕所、活动室等人员聚集的密闭空间戴口罩。

瑞士政府近期宣布，从8月31日起，自高风险国家始发的旅客，即便经其他地区中转，仍按自高风险国家入境处理。

波兰政府近日发布法规草案称，波兰拟于9月2日起拒绝从美国、法国、西班牙、以色列、巴西等46个国家起飞的航班入境。

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