人民网>>国际

全球疫情简报：澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠 日本8月新增确诊创纪录

2020年09月02日11:25  来源：新华网
 

新华社北京9月2日电 9月1日全球疫情简报：澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠 日本8月新增确诊创纪录

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间9月1日14时48分（北京时间1日20时48分），全球确诊病例较前一日增加208215例，达到25327098例；死亡病例增加3957例，达到848255例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间2日7时28分，全球新冠确诊病例达25605533例，死亡病例为853290例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达6071971例，死亡病例为184589例。

新闻事件

澳大利亚沃尔特与伊丽莎·霍尔医学研究所研究发现，原本为治疗严重急性呼吸综合征（SARS）而设计的化合物在实验室中显示出抑制新冠病毒的特性，未来还有望以此为基础开发可对抗多种冠状病毒的广谱药物。

日本政府新冠病毒对策分科会分析认为，日本疫情已在7月底达到峰值，8月出现缓慢下降趋势。不过，8月新增确诊病例数仍有约3.2万，为迄今单月新增最多，尤其是8月上旬连续多日单日新增超1000例。

德国巴伐利亚州8月31日宣布，作为“安全缓冲”，在一周后开始的新学期，教师与中学生必须在课堂上戴口罩，“缓冲”时间初定为9天。而在德国已经开学的联邦州，各地中小学均不强制师生在课堂上戴口罩，但有一些州要求必须在走廊、厕所、活动室等人员聚集的密闭空间戴口罩。

瑞士政府近期宣布，从8月31日起，自高风险国家始发的旅客，即便经其他地区中转，仍按自高风险国家入境处理。

波兰政府近日发布法规草案称，波兰拟于9月2日起拒绝从美国、法国、西班牙、以色列、巴西等46个国家起飞的航班入境。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved