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综合消息：中东多国陆续开学 疫情仍呈上升趋势

2020年09月02日11:24  来源：新华网
 

新华社安曼9月1日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国各级学校1日起陆续开学复课，但该地区新冠疫情总体仍呈上升趋势。

以色列卫生部1日报告新增确诊病例1942例，累计确诊118538例，累计死亡957例，累计治愈96214例。尽管疫情严重蔓延，以色列依旧在1日开启了新的学年。教育部当日发表声明说，在“安全学习”计划下，全国240万学生和20.5万教职工开始了新的学年。

约旦卫生部1日说，新增确诊病例63例，累计确诊2097例，累计治愈1564例，累计死亡15例。虽然疫情近日持续反弹，教育部当天表示，全国200多万学生和9万多名教职工1日在遵守防疫规定下开学复课。

伊拉克卫生部1日说，新增确诊病例3404例，累计确诊238338例，累计死亡7123例，累计治愈180473例。卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当日表示，由于面临财政困难，商业活动又受疫情防控措施影响，政府正在研究新的防控措施。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部1日发布的新冠疫情数据显示，当天对82772人进行了新冠病毒检测，新增确诊病例574例，创7月9日以来的新高。目前阿联酋累计确诊70805例，累计死亡384例，累计治愈61491例。

土耳其卫生部长科贾1日表示，过去24个小时对109443人进行了新冠病毒检测，1572人检测结果呈阳性。目前土耳其累计确诊271705例，累计死亡6417例，累计治愈245929例。

埃及卫生部1日说，新增确诊病例176例，累计确诊99115例，累计治愈73828例，累计死亡5440例。旅游和文物部当天发表声明说，在关闭5个月后，埃及境内25家博物馆和考古场所自当天起重新向游客开放。

也有部分中东国家疫情趋缓。沙特阿拉伯卫生部1日宣布，过去24小时新增确诊病例898例，累计确诊316670例；新增死亡病例32例，累计死亡3929例；新增治愈718例，累计治愈291514例。沙特当日新增确诊病例数为4月中旬以来的最低值，也是连续第三天低于1000例。

还有一些中东地区国家1日更新了累计确诊病例数：伊朗376894例、卡塔尔118994例、阿曼85928例、科威特85811例、摩洛哥63781例、阿尔及利亚44833例。（执笔记者：冀泽；参与记者：陈文仙、白平、苏小坡、郑思远、王峰、李碧念、涂一帆、陈霖、杨元勇、王薇、陈斌杰、黄灵、熊思浩、李良勇、郑一晗、潘晓菁、马意翀）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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