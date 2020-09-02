美俄勒冈州警察进驻波特兰

美国俄勒冈州警察和俄勒冈州波特兰市周边地区执法人员8月31日凌晨进驻波特兰。这座西部城市近日示威不断、暴力升级，起因是一名支持总统唐纳德·特朗普的示威者受致命枪伤身亡。

【州警进驻】

社交媒体流传大量呼吁示威者赴波特兰、为遭枪击身亡示威者“复仇”的帖文，波特兰市长特德·惠勒8月30日警告，暴力可能升级。俄勒冈州警察和波特兰市周边地区执法人员次日进驻这座城市。警方已经逮捕数百人，其中29人因涉嫌参与8月30日晚的非法集会受到指控。

俄勒冈州州长凯特·布朗8月30日深夜发布声明，说她支持和平示威，同时将打击违法行为。“每个俄勒冈人有权自由表达观点、免受暴力威胁。我不允许‘爱国者祈祷’（组织）和持武器的白人至上主义者在街头制造更多流血。”

“爱国者祈祷”是支持特朗普的右翼组织，2017年初以来定期在波特兰集会。这一组织成员8月29日晚搭乘600辆小型客货两用卡车途经波特兰市，遇到大批反对警察暴力执法的示威者。这两个群体爆发小规模冲突。那些小型卡车离开大约15分钟后，“爱国者祈祷”一名成员在波特兰市中心遭遇枪击身亡。

警方8月31日发布消息，说死者是阿伦·J·丹尼尔森，39岁，因胸部中弹死亡。警方仍在调查。“爱国者祈祷”在社交媒体脸书的主页显示，丹尼尔森也叫杰伊·毕晓普。特朗普前一天在社交媒体推特指认毕晓普在波特兰市“遭谋杀”。

布朗在声明中说，将组建一个工作组为波特兰减少暴力寻找出路，成员包括市长惠勒和波特兰黑人社群领袖。这名民主党籍州长迄今拒绝国民警卫队进入波特兰，而是宣布由多个执法机构合作应对“短期危机”。她说，联邦调查局和多名联邦检察官将动用更多力量起诉关联示威的犯罪行为。

【两党交锋】

波特兰过去大约100天几乎每天发生示威，其中一些演变为暴力。随着2020年11月3日美国总统选举临近，特朗普频繁围绕波特兰和威斯康星州基诺沙市近期的示威攻击民主党，指责民主党人应该为暴力承担责任。

波特兰发生致命枪击事件以后，特朗普在推特称民主党人惠勒“白痴”，指责他在波特兰市营造导致枪击的“有毒环境”。

特朗普主张国民警卫队进驻波特兰。他8月31日在推特写道：“波特兰一团糟。这种状况已经持续多年。如果市长无法清场……那我们将进入（波特兰）替他们这样做。”

民主党人指认特朗普的“分裂言辞”煽动暴力和种族冲突，让右翼激进人士更加肆意妄为。

美国民主党总统候选人、前副总统乔·拜登8月31日在宾夕法尼亚州匹兹堡市一场演讲中指责特朗普：“他（特朗普）不希望看到曙光，希望事态激化，正在我们的城市煽动暴力。他没有能力停止暴力，因为多年来他助长暴力。”（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)