美卫生部被曝大选前忙疫情公关

美国《政治报》8月31日获取的内部文件显示，联邦卫生与公众服务部正就总额约2.5亿美元的公关合同招标，目标是“激发”美国公众对战胜新冠疫情的信心。

文件指出，美国卫生部希望中标企业能把2.5亿美元中的大部分赶在明年1月前花掉。美国总统选举定于11月3日举行，如无意外，新一届总统将于明年1月就职。

美国卫生部数周前向多家公关公司发送一份“绩效工作说明书”，列出预期中标企业应完成的工作。招标旨在“战胜绝望、激发希望”，分享疫情后新常态下企业的最优运营经验，为民众复工、重启经济注入信心。

美国卫生部有意在全国各地打造“发言人联盟”，就公共卫生、新冠疗法和疫苗为民众提供信息；同时打算就不同受众需求展开市场研究，“针对特定群体提供定制信息”，包括营业和办公场所、学校、宗教组织、托儿所和执法部门。

知情人士告诉《政治报》，大约10至12家公关公司有意参与竞标，但大部分知名度不高。另有两家公司看过招标意向书后放弃。

报道说，美国本届政府的卫生机构最近数周面临越来越多质疑。联邦食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩承认，他上周与总统唐纳德·特朗普出席例行发布会时夸大了康复者血浆疗法的好处；政府卫生官员就“该不该戴口罩”等防疫措施问题表达的立场反复无常。

药管局今后数月面临一项关键决策：是否给予新冠疫苗紧急使用授权。《政治报》与莫宁咨询公司上月所作民意调查显示，近五分之一美国成年人拒绝接种新冠疫苗，部分人担忧疫苗获批受政治而非科学因素驱动。只有14%受访者表示更乐于接种由特朗普推荐的疫苗。

美国前总统贝拉克·奥巴马时期一名卫生部官员对本届政府卫生部门花大钱作公关感到惊讶。这名官员认为，即便有意作大规模公关，也应在3月时便实施，“而不是在选举前夕”。另一名奥巴马时期卫生部官员则认为拟投项目规模合适，尤其是涉及“为接种新冠疫苗作准备”的部分，但招标合同提到“重启经济”的说法“有点奇怪……听上去远超卫生部常规职责范围”。（海洋）（新华社专特稿）

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