安倍老臣获两大派支持

围绕日本首相安倍晋三继任人选，自由民主党干事长二阶俊博、副总理兼财务大臣麻生太郎各自领导的二阶派、麻生派已经决定支持内阁官房长官菅义伟。

菅义伟2012年底以来一直是安倍的左膀右臂，身处最高决策层接近8年，党内影响力不容小觑。

共同社以自民党人士为来源报道，二阶派8月31日召开高层会议，正式决定在党总裁选举中支持菅义伟。

自民党内有7个主要派系，二阶派是第四大派，现有47名国会议员。共同社报道，菅义伟8月29日晚与二阶等党内高层会面，表明有意竞选党总裁，当时二阶激励他“加油”。

麻生本人无意竞选党总裁。他领导的麻生派是党内第二大派，共有54名国会议员，31日同样决定支持菅义伟。

菅义伟近日与党内“长老”细田博之、青木干雄会面，寻求支持。细田领导自民党内第一大派细田派，包括98名国会议员。青木是自民党前参议院议员会长，在参议院仍有影响力。

菅义伟不属于自民党内任何派系，与部分无派系议员关系密切。大约60名自民党国会议员没有派系。

菅义伟没有正式宣布竞选党总裁。共同社以党内人士为来源报道，他打算在自民党总务会9月1日确定选举日程后一两天内正式宣布竞选。

自民党总务会预期决定党总裁选举日期和方式。共同社报道，总务会预期决定在9月14日召开党内国会两院议员全体会议，代替党大会，选举新总裁。为简化程序，可能决定跳过地方党员和支持者投票。

跳过地方投票招致部分党员不满。自民党青年局局长、众议员小林史明等人8月31日下午在党总部向二阶要求开展地方党员和支持者投票。自民党选举对策委员长、有意竞选的前文部科学大臣下村博文，自民党前干事长、另一名安倍有力继任人选石破茂等140多名国会议员签名赞同。除国会议员，大约400名自民党地方议员同样支持举行地方党员和支持者投票。

在共同社30日发布的下任首相人选民意调查中，石破获得最高的34.3%支持率，菅义伟为14.3%。不过，石破领导的石破派在自民党派系中势力较小，仅有19名国会议员。

共同社解读，简化投票程序可能给石破当选首相构成致命打击。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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