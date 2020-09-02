土耳其再次延长在东地中海勘探油气

土耳其8月31日再次延长勘探船“奥鲁奇·雷伊斯”号在东地中海对石油和天然气的勘探，引发希腊政府指责。

【“坚决继续”】

土耳其海军宣布，“奥鲁奇·雷伊斯”号将继续勘探至9月12日。土方先前两次延长这艘船的勘探期，上一次延至9月1日。

“奥鲁奇·雷伊斯”号8月10日起在塞浦路斯与希腊克里特岛之间海域勘探，由土方军舰护卫。希腊指责土方在“希腊大陆架”海域“非法”勘探，派军舰监视土方勘探船。土耳其政府说，土方有权在“土耳其大陆架”海域勘探。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8月31日在一场活动中说，“奥鲁奇·雷伊斯”号“坚决继续”勘探，土方“希望尽快在地中海获得好消息，就像在黑海那样”。土耳其8月下旬宣布在黑海发现3200亿立方米天然气。

埃尔多安说，土方“坚决捍卫自身海洋权利”。他近期频频就东地中海资源争端发表措辞强硬的讲话。

【“当心制裁”】

就土方再次延长勘探，希腊外交部指责土方无视欧洲联盟的对话呼吁，“加剧挑衅”，“破坏地区安全和稳定”。

希腊政府发言人斯泰利奥斯·帕查斯8月31日接受希腊广播和电视组织采访时说，土方需“以行动降级”紧张局势，否则将受到欧盟制裁。

欧盟近期多次就东地中海局势表达对希腊的支持，呼吁土耳其停止勘探并与希腊对话以解决争端。欧盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利8月28日在记者会上说，就东地中海局势，欧盟可以对土耳其采取经济措施，可能在9月24日召开的欧盟峰会上讨论。

帕查斯说，希腊定于9月中旬宣布一项增强军事力量的计划。他没有提及更多信息。媒体推测，希腊可能从法国购买18架战机和两艘护卫舰。

希腊和土耳其近期分别在东地中海举行军事演习。希腊、法国和塞浦路斯的军舰和战机8月26日至28日联合演练。土耳其与塞浦路斯同样就东地中海资源有争端。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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